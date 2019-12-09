Serdar Aziz: İçeride yakaladığımız sinerji ve takımdaşlık üst seviyede

Fenerbahçe'nin tecrübeli savunmacısı Serdar Aziz, sarı lacivertli takımda yaşadıklarına ve şampiyonluğa dair açıklamalarda bulundu.

İşte Serdar'ın sözleri...

"HEDEFİMİZDEN UZAKLAŞMADIK"

İki deplasman maçımızdan istediğimiz sonuçları alamadık bunun farkındayız. Ancak biz Fenerbahçe olarak hedefimizden asla uzaklaşmadık. Bu iki maçın ardından takımımıza dair oluşan negatif havayı dağıtacağımıza inanıyorduk ve önce İstanbulspor maçı ardından da ligde Gençlerbirliği maçını kazandığımız için mutluyuz.

"BİZ ŞAMPİYON OLACAĞIZ"

Sarı lacivertli forma için son ana kadar mücadele ederek, taraftarımızın da desteği ile sezon sonunda omuza omuza şampiyonluğa ulaşacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Cuma günü oynadığımız maçla da bunu gösterdiğimizi düşünüyorum. Takım arkadaşlarımla birlikte tek bir amaç için mücadele ediyoruz. İçeride yakaladığımız sinerji ve takımdaşlık üst seviyede. Ligin en iyi oyununu oynayan takımıyız. Bazı maçlarda şanssızdık. Üst üste sakatlıklar yaşandı.

"NE GEREKİYORSA YAPACAĞIZ"

Biz Fenerbahçe olarak iyi oyun oynamakla birlikte sonuca gitme refleksini de kazanmalıyız! Bu konuda kendi adımıza gerekeni yapacağız. Daha fazla fedakârlık, daha fazla çaba, ne gerekiyorsa! Ki Gençlerbirliği maçıyla bu konuda önemli bir adım attık ve beş gollü bir galibiyet aldık. Ayrıca son maç takımdaki hırsı, inancı görmemiz ve taraftarımıza hissettirmemiz anlamında da önemli bir galibiyetti.

"FORMAMIZ İÇİN SAVAŞACAĞIZ"

Aldığımız beraberliklerin bizi bildiğimiz yoldan şaşırtmayacağını biliyorduk. Yolumuzda ilerleyerek, formamız için savaşmaya devam edeceğiz. Hepimiz çubuklu formanın değerini biliyoruz. Ligin ilk yarısında üç maçımız kaldı. Maç maç düşünerek ilerliyoruz. Sırada Sivasspor maçımız var ve önemini hepimiz biliyoruz.

"SİVASSPOR'UN FARKINDAYIZ"

Maça gelecek olursam da Fenerbahçe her zaman sahaya kazanmak için çıkar. Hava şartları, Sivas'ın formu, her şeyin farkındayız ancak biz de Fenerbahçeyiz. Sahaya çıkarak üç puanı almak için mücadele edeceğiz. Taraftarımız gerek sahada gerek dışarıda söz konusu Fenerbahçe olduğunda hep iyiyi hep olumluyu çağırsınlar. Takımdaki sinerjiye ortak olsunlar. Çünkü onlar inanırsa biz başarırız. Bunu biliyoruz. Bu sezon bizim. Vazgeçmek, yorulmak, pes etmek yok.

(Sporx)