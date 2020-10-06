Serdar Aziz Fenerbahçe'de kaldı

AKŞAM

İsmi gönderilecekler listesinde yer aldığı iddia edilen Fenerbahçe'nin milli stoperi Serdar Aziz, sarı-lacivertlilerde kaldı.

Fenerbahçe'nin Beşiktaş’a kadroda düşünülmeyen Serdar Aziz ve Dirar’ı önerdiği iddia edilmişti. Ancak, Serdar’ın menajeri Haluk Canatar konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Serdar’ın mutsuz olacağı bir durum ortada yok. Her an oynayacakmış gibi idmanlarına devam ediyor.” dedi.