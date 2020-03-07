  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 07 Mart 2020 Cumartesi 22:57
  • |
  • 07 Mart 2020 Cumartesi 22:57

Serdar Aziz: Çok sinirliyim!

Serdar Aziz: Çok sinirliyim!

Paylaş

Fenerbahçe'de Denizlispor ile 2-2 berabere kaldıkları mücadelede uzatma dakikalarında beraberliği getiren golü atan Serdar Aziz, karşılaşma sonrasında konuştu.

Maçta iptal edilen golü için görüşleri sorulan Serdar, "Ben sadece gol attığımı gördüm. Onun dışında faul mü, Ozan'ın eline mi çarptı, onu görmedim. Sevinemedik, iptal oldu, yapacak bir şey yok." ifadelerini kullandı.

Puan kaybı nedeniyle çok üzgün olduğunu vurgulayan 29 yaşındaki oyuncu, "Ne söyleyeceğimi bilemiyorum, çok sinirliyim. Mücadele ediyoruz, elimizden geleni yapıyoruz. 10 kişi kaldıktan sonra da gol atmaya çalıştık. Gerçekten üzgünüz, kelimelerle bir şeyleri ifade edemiyoruz artık." dedi.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Zeki Murat Göle: İstediğimiz yerde hiç değiliz

title

Bülent Uygun: Sonuçta karşınızda Fenerbahçe var

title

Fenerbahçeli taraftarlardan büyük tepki

Süper Lig takım otobüsüne taşlı saldırı

SPOR GÜNDEMİ

F.Bahçe'nin kabusu devam ediyor
F.Bahçe'nin kabusu devam ediyor

F.Bahçe'nin kabusu devam ediyor

F.Bahçe'yi yıkan sakatlık! Devam edemedi...
F.Bahçe'yi yıkan sakatlık! Devam edemedi...

F.Bahçe'yi yıkan sakatlık! Devam edemedi...

'İstediğimiz yerde hiç değiliz'
'İstediğimiz yerde hiç değiliz'

'İstediğimiz yerde hiç değiliz'

Fenerbahçeli taraftarlardan büyük tepki
Fenerbahçeli taraftarlardan büyük tepki

Fenerbahçeli taraftarlardan büyük tepki

Trabzonspor'dan çok sert açıklama
Trabzonspor'dan çok sert açıklama

Trabzonspor'dan çok sert açıklama

Fırtına, Gaziantep'te esemedi
Fırtına, Gaziantep'te esemedi

Fırtına, Gaziantep'te esemedi

Başakşehir hata yapmadı!
Başakşehir hata yapmadı!

Başakşehir hata yapmadı!
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.