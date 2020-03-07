Serdar Aziz: Çok sinirliyim!

Fenerbahçe'de Denizlispor ile 2-2 berabere kaldıkları mücadelede uzatma dakikalarında beraberliği getiren golü atan Serdar Aziz, karşılaşma sonrasında konuştu.

Maçta iptal edilen golü için görüşleri sorulan Serdar, "Ben sadece gol attığımı gördüm. Onun dışında faul mü, Ozan'ın eline mi çarptı, onu görmedim. Sevinemedik, iptal oldu, yapacak bir şey yok." ifadelerini kullandı.

Puan kaybı nedeniyle çok üzgün olduğunu vurgulayan 29 yaşındaki oyuncu, "Ne söyleyeceğimi bilemiyorum, çok sinirliyim. Mücadele ediyoruz, elimizden geleni yapıyoruz. 10 kişi kaldıktan sonra da gol atmaya çalıştık. Gerçekten üzgünüz, kelimelerle bir şeyleri ifade edemiyoruz artık." dedi.