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  3. Serdar Ali Çelikler'den Abdullah Avcı iddiası: Başakşehir maçından sonra istifa edebilir

Serdar Ali Çelikler'den Abdullah Avcı iddiası: Başakşehir maçından sonra istifa edebilir

Serdar Ali Çelikler'den Abdullah Avcı iddiası: Başakşehir maçından sonra istifa edebilir

Spor yazarı Serdar Ali Çelikler, Beşiktaş-Başakşehir karşılaşmasının ardından kaybeden takımın hocasının istifa edebileceğini iddia etti.

Spor yazarı Serdar Ali Çelikler, Beşiktaş-Başakşehir karşılaşmasının ardından kaybeden takımın hocasının istifa edebileceğini iddia etti.

Çelikler, Habertürk'teki köşe yazısında konuya ilişkin, "Pazartesi, zayıf kadrosu ile lige başlayan ve hocası da tartışmaya açılan Beşiktaş ile çok iyi kadro kuran ama hocasının henüz bu irtifalarda çalışma eksikliği bulunduğundan yenilmeye alışan' bir takım haline gelen Başakşehir'in maçı var. Kaybeden tarafın hocası istifa edebilir." ifadesini kullandı.

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