Serdal Adalı, Ricardo Quaresma, Jeremain Lens ve Gary Medel ile görüştü: Kendinize kulüp bulun

İkinci Başkan Serdal Adalı’nın üç futbolcu ile bir görüşme yaparak, Avcı’nın kendilerini istemediğini ileterek, “Kendinize kulüp bulursanız, gerekli kolaylığı sağlarız” dediği ortaya çıktı. Siyah-Beyazlı yönetim, yıllık ücretleri yüksek olan bu üç futbolcuyu göndererek önemli bir mali yükten kurtulmayı planlıyor
(Star)
Luiz Gustavo için 5 milyon euro'ya kadar Fenerbahçe, Fernandinho'yu da gündeminde aldı.
Mali kriz ve transfer yasağıyla birlikte lige -6 puanla başlayan TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'a haciz geldi.
Trabzonspor'un önce kiralayıp ardından bonservisine 1 milyon euro ödediği Caleb Ekuban'ın önce Galatasaray'a teklif edildiği ortaya çıktı.
Fenerbahçe'de kadro dışı kalan ve satış listesinde bulunan Carlos Kameni'yi Real Madrid'in istediği iddia edildi.
Falcao transferinin uzamasına neden olan olayı AKŞAM açıklıyor. Abdurrahim Albayrak, Falcao ile çektirdiği fotoğrafı yakın bir akrabası ile paylaştı. Albayrak’ın akrabası pozu dostlarıyla paylaşınca fotoğraf sosyal medyaya düştü. Bonservis istemeyen Monaco, Cim-Bom’dan 5 milyon euro istemeye başladı.
Kartal'da Teknik Direktör Abdullah Avcı’nın yeni sezon kadrosunda düşünmediği Ricardo Quaresma, Jeremain Lens ve Gary Medel’in bileti kesildi.
Diagne’yi satma konusunda başarılı olamayan Galatasaray’a Younes Belhanda için teklif geldiği öğrenildi. Al Nassr ve Al Ahli’nin Faslı yıldız için 13 milyon euroyu gözden çıkardığı iddia ediliyor.