Serdal Adalı, Ricardo Quaresma, Jeremain Lens ve Gary Medel ile görüştü: Kendinize kulüp bulun

SPOR GÜNDEMİ

Luiz Gustavo olmazsa alternatifi hazır Luiz Gustavo olmazsa alternatifi hazır Luiz Gustavo için 5 milyon euro'ya kadar Fenerbahçe, Fernandinho'yu da gündeminde aldı.

Bir dönem Süper Lig'de fırtınalar estiriyorlardı! Haciz şokuyla sarsıldılar Bir dönem Süper Lig'de fırtınalar estiriyorlardı! Haciz şokuyla sarsıldılar Mali kriz ve transfer yasağıyla birlikte lige -6 puanla başlayan TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'a haciz geldi.

AEK karşısında şov yapan Ekuban'da dikkat çeken Galatasaray ayrıntısı AEK karşısında şov yapan Ekuban'da dikkat çeken Galatasaray ayrıntısı Trabzonspor'un önce kiralayıp ardından bonservisine 1 milyon euro ödediği Caleb Ekuban'ın önce Galatasaray'a teklif edildiği ortaya çıktı.

Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer oluyor Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer oluyor Fenerbahçe'de kadro dışı kalan ve satış listesinde bulunan Carlos Kameni'yi Real Madrid'in istediği iddia edildi.

32 milyon TL'lik fotoğraf 32 milyon TL'lik fotoğraf Falcao transferinin uzamasına neden olan olayı AKŞAM açıklıyor. Abdurrahim Albayrak, Falcao ile çektirdiği fotoğrafı yakın bir akrabası ile paylaştı. Albayrak’ın akrabası pozu dostlarıyla paylaşınca fotoğraf sosyal medyaya düştü. Bonservis istemeyen Monaco, Cim-Bom’dan 5 milyon euro istemeye başladı.

Flaş gelişme! 'Kendinize kulüp bulun' Flaş gelişme! 'Kendinize kulüp bulun' Kartal'da Teknik Direktör Abdullah Avcı’nın yeni sezon kadrosunda düşünmediği Ricardo Quaresma, Jeremain Lens ve Gary Medel’in bileti kesildi.