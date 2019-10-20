Serdal Adalı'nın listesinde kimler var? Beşiktaş Başkan adayı Serdal Adalı kimdir, ne iş yapıyor?

Serdal Adalı’nın listesi ve ne iş yaptığı Beşiktaş başkanlık seçimi sürecinde merak edilen konular arasında yerini aldı. Serdal Adalı kimdir, ne iş yapıyor? Beşiktaş Kulübünün olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı 20 Ekim’de (bugün) yapılıyor. 10:30 itibari ile BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi’ndeki kongre başladı. Adaylar siyah-beyazlı kulübün 34. başkanı olabilmek için yarışacak. Haberimiz içerisinden adaylardan biri olan Serdar Adalı ile ilgili merak edilenlere ulaşabilirsiniz.

SERDAL ADALI KİMDİR?

Serdal Adalı, 1964 yılı Adana doğumlu. İş adamı ve Türkiye Jokey Kulübü'nün 25. başkanı olan Serdal Adalı 1984 yılında iş hayatına atıldı. Babasının rahatsızlığı dolayısıyla California Üniversitesi'ndeki lisans eğitimini yarıda bırakmak zorunda kalan Adalı, ailesinin desteğiyle Adalı Holding'i kurdu.

İnşaat, servis, lojistik, catering ve enerji alanlarında 6 bini aşkın çalışanıyla uluslararası alanda iş yapmaktadır. 21 Eylül 2012 tarihinde Veliefendi Hipodromu Şeref Salonu'nda yapılan Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu sonrası Türkiye Jokey Kulübü'nün 25. başkanı oldu. Adalı, evli ve iki çocuk babasıdır.

SERDAL ADALI'NIN LİSTESİNDE KİMLER VAR?

Emin Önal, Hüseyin Yücel, Doğan Küçükemre, Ahmet Selçuk Sert, Ahmet Akçelik, Hicabi Gökdereli, Yücel Biçer, Melih Aydoğdu. Yedek üyeler: Süha Taşpolatoğlu, Kemal Çiloğlu, Erdal Karacan, Ahmet Oğuz Uçanlar, Uğur Fora