Serdal Adalı: Darboğazdan çıkacağız

AKŞAM

BEŞİKTAŞ’TA pazar günkü seçim için geri sayım başladı. Adaylar listelerini divana verirken, üyeleri etkilemek için son turları ve görüşmeleri yapıyor. Başkan adaylarından Serdal Adalı camiaya önemli vaatlerde bulundu. Adalı, “25 yıldır Beşiktaş’ın içindeyim. Yapılması gerekenleri biliyorum. Beşiktaş’ı bu ekonomik darboğazdan çıkartacağım” ifadesini kullandı. Beşiktaş’ı küçültmeden mali çözümler üreteceklerini de vurgulayan Adalı, şu ifadeleri kullandı: “Kısa vadede nakit girişi sağlayacağız. Mali disipline bağlı kalacağız. Özkaynak düzeniyle kalıcı mali çözüm üreteceğiz. Çok önemli bir marka ile sponsorluk yapacağız. Ocak ayında iki bölgeye transfer yapacağız. Köklü çözümler üreteceğiz. Stat gelirlerini artırıcı önlemler alacağız. Şeffaf ve hesap verebilir bir yapı oluşturacağız. Camiadaki bölünmüş görüntüyü birleştireceğiz.”