Serdal Adalı: Beşiktaşlılar haksızlıklar karşısında susan bir yönetim görmeyecek

Beşiktaş'ta 20 Ekim pazar günü düzenlenecek olağanüstü genel kurul öncesinde başkan adayları seçim çalışmalarını sürdürüyor. Serdal Adalı gündeme ilişkin çok çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın açıklamaları şu şekilde:

"Tabii ki korkmuyoruz. Camianın içerisinde 25 yıldır varım, son yönetiminde yaklaşık 1 yıldır içerisindeyim. Benim görev bilincime göre bu sıkıntılar devam ederken aday olmamak zaten söz konusu değildi. Kendi başkanlık vizyonumu ortaya koymaya geldim."

"Zor bir dönem ama kapkaranlık bir dönem değil. Beşiktaş'ın mali sorunları çözülür. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Kimse karamsarlığa düşmesin. Temel amaç faiz yükünü azaltmak, gelir gider dengesini sağlamak. Kendi kaynaklarını arttıran bir yapı kurmak istiyoruz."

"Mali anlamda en büyük taahhüdüm şeffaflık ve hesap verebilir bir bütçe yönetimi. Mali yapının kişilere bağlı olmaması lazım bu bizi kurtuluşa götürmez. Ama şu bir gerçek ki çok kısa vadede nakit girişi gerekiyor. Ben ve arkadaşlarım üzerimize düşeni yapacağız."

"Kalkınma planlarımız içerisinde mevcut sponsorlarla yeniden masaya oturarak sözleşmelerin düzeltilmesini sağlayacağız. sağlayacağız. Yeni Sponsorluk anlaşmaları yapacağız. Mesela Amatör şubelerimizin tamamı için görüşmelerini yürüttüğümüz tek sponsor modeli var. Şu anda Basketbol ve Voleybol takımlarının devam eden sponsorluğu olduğu için öncelikli olarak diğer tüm amatör şubelerimizden başlayacak, daha sonra basketbol ve voleybolu da içine alacak büyüyen gelişen bir birlikte yönetme projesi. Tüm takımlarımızı yarışmacı kimliğinden koparmadan sponsorumuzla birlikte yöneteceğiz."

Kongre öncesi Beşiktaş camiasına mesajınız nedir?

"En önemlisi camiayı birleştiren bir yönetim olmak istiyoruz. Bu anlayışı temel alacağız. Beşiktaş arması her zaman her platforma başa oynar. Camiamız içerisindeki bölünmüşlüğe son vereceğiz. Aramızdaki her türlü ayrılığa arkada bırakarak tek vücut olacağız. Beşiktaş mücadelemizi hep birlikte yapacağız. Tüm Beşiktaşlıları bu mücadelemizde yanımızda görmek istiyoruz."

"Beşiktaş'ın hakları için terimizin, gerekirse kanımızın son damlasına kadar mücadele edeceğiz. Beşiktaşlılar haksızlıklar karşısında susan bir yönetim görmeyecek. Hiç kimse Beşiktaş'ın hakkına göz dikmeyi aklına bile getiremeyecek."

(Futbol Arena)