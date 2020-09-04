Serbest kalan Chupo-Moting için Fenerbahçe iddiası

SPOR GÜNDEMİ

Serbest kalan Chupo-Moting için F.Bahçe iddiası Serbest kalan Chupo-Moting için F.Bahçe iddiası Paris Saint-Germain'in sözleşmesini yenilemediği forvet Eric Maxim Choupo-Moting için Fenerbahçe ihtimali gündeme geldi.

G.Saray'da haftalardır beklenen orta saha transferi gerçekleşiyor G.Saray'da haftalardır beklenen orta saha transferi gerçekleşiyor Orta saha transferi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da son dakika gelişmesi yaşanıyor. Sarı-Kırmızılıların, Leicester City'nin 22 yaşındaki ön liberosu Hamza Choudhury ile ilgilendiği öne sürüldü. İngiliz ekibinin gelecek sezon kadroda düşünmediği futbolcu için Galatasaray yönetimi, “Kiralık göndermeyi düşünürseniz bizimle de görüşün” mesajını gönderdi.

Galatasaray transferde sağ gösterip, sol vuruyor Galatasaray transferde sağ gösterip, sol vuruyor Orta saha transferini liglerin bitimine kısa bir süre kala sonlandıramayan sarı kırmızılı takım, bombayı patlatmak üzere. Galatasaray, Premier Lig devi Manchester United'ın yıldız ismini gündemine aldı.

Meğer bu yüzden hala Lazio'ya imza atmamış! Meğer bu yüzden hala Lazio'ya imza atmamış! Vedat Muriqi transferi için Lazio ile büyük ölçüde anlaşan Fenerbahçe'nin transferi neden ağırdan aldığı ortaya çıktı. Sarı-Lacivertliler, bonservis bedeli haricinde yeni bir golcüyle anlaşmadan Kosovalı forvetin transferine onay vermeme kararı aldı. Konuyla ilgili yakın zamanda kötü örnekler yaşayan Fenerbahçe; Fernandao, Josef de Souza ve Giuliano gibi isimleri yüksek bonservis bedelleriyle gönderse de bu oyuncuların yerine doğru takviyeler yapamamış, transferler takıma geç dahil olmuştu.

Beşiktaş'ın Kalinic teklifi belli oldu Beşiktaş'ın Kalinic teklifi belli oldu Başkan Çebi, Hırvat golcüye bonuslarla birlikte verilen 2.5 milyon Euro'yu çok buldu. Transfer komitesi de oyuncunun ücretini 2 milyon Euro'nun altına düşürmek için görüşmelere başladı.