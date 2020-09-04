Serbest kalan Chupo-Moting için Fenerbahçe iddiası

Eric Maxim Choupo-Moting, 1 Eylül'de sözleşmesinin sona ermesi sonrası boşa çıktı. Fransız ekibi, Paris Saint-Germain'in oyuncuyu yeniden kadroya katmayacağı düşünülüyor.
Sporx'in aktardığı habere göre, 31 yaşındaki forvet 2018 yazında Stoke City'den bedelsiz olarak transfer edildi. Tecrübeli forvetin, 2 yıllık sözleşmesinin sona ermesinin ardından yeni bir sözleşme yazpılmadı.
DAHA ÖNCE DE GÜNDEME GELMİŞTİ
Şampiyonlar Ligi'nde Atalanta karşısında attığı golle takımını yarı finale taşıyan forvetin, yeni adresi merak ediliyor.
Chupo-Moting için seçenekler arasında Türkiye'nin de olduğu konuşuluyor. Daha önce Fenerbahçe'nin oyuncuylaa ciddi şekilde ilgilendiği iddia edildi.
31 yaşındaki oyuncunun geleceğinin kısa süre için de belli olacağı tahmin ediliyor.
Paris Saint-Germain'in sözleşmesini yenilemediği forvet Eric Maxim Choupo-Moting için Fenerbahçe ihtimali gündeme geldi.
Orta saha transferi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da son dakika gelişmesi yaşanıyor. Sarı-Kırmızılıların, Leicester City'nin 22 yaşındaki ön liberosu Hamza Choudhury ile ilgilendiği öne sürüldü. İngiliz ekibinin gelecek sezon kadroda düşünmediği futbolcu için Galatasaray yönetimi, “Kiralık göndermeyi düşünürseniz bizimle de görüşün” mesajını gönderdi.
Orta saha transferini liglerin bitimine kısa bir süre kala sonlandıramayan sarı kırmızılı takım, bombayı patlatmak üzere. Galatasaray, Premier Lig devi Manchester United'ın yıldız ismini gündemine aldı.
Vedat Muriqi transferi için Lazio ile büyük ölçüde anlaşan Fenerbahçe'nin transferi neden ağırdan aldığı ortaya çıktı. Sarı-Lacivertliler, bonservis bedeli haricinde yeni bir golcüyle anlaşmadan Kosovalı forvetin transferine onay vermeme kararı aldı. Konuyla ilgili yakın zamanda kötü örnekler yaşayan Fenerbahçe; Fernandao, Josef de Souza ve Giuliano gibi isimleri yüksek bonservis bedelleriyle gönderse de bu oyuncuların yerine doğru takviyeler yapamamış, transferler takıma geç dahil olmuştu.
Başkan Çebi, Hırvat golcüye bonuslarla birlikte verilen 2.5 milyon Euro'yu çok buldu. Transfer komitesi de oyuncunun ücretini 2 milyon Euro'nun altına düşürmek için görüşmelere başladı.
Galatasaray'ın, bonservis bedelleri yüksek olmasından dolayı askıya alınan Jakub Moder ve Kamil Jozwiak için yeniden girişimlere başlandığı iddia edildi.