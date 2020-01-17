Sepil: 'Başkan Erdoğan'ı hayretle dinledim'

Sepil: “Biz çok şanslıyız. Cumhurbaşkanı’nı dinlerken hayret ettim. Futbolda her şeye hakim.”

AKŞAM

GÖZTEPE ve Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Külliye’de kabul edildikleri toplantıya ilişkin izlenimlerini paylaştı. Sepil, “Biz çok şanslıyız. Ben hayretler içinde kalıyorum, Cumhurbaşkanını dinleyince... Her şeye hakim. O gün mesela bir kulübe dönüp, siz işte bilmem kaç tane oyuncunuzu dışarıya çıkardınız’ dedi. Ben bilmiyorum o sayıyı. Demek Cumhurbaşkanı biliyor. Çok yakından takip ediyor. O da aynı şeyi söyledi. Mecburen çok sert tedbirler alınacak. Bu tedbirler alınırken bir gün Göztepe’nin canı yanacak bir başka gün başkasınınki yanacak” dedi. Sürdürülemez bir düzenin içinde olduklarını da belirten Sepil, “Yıllarca ekonomisi bu kadar kötü yönetilmiş, organizmanın hayatta olması bile çok önemli. Dışarıdan desteklerle oluyor, kendi içinde değil, botoks olmuşuz. Bu sürdürülemez. Değişimin sancılı olması kulüpleri bazen fikir ayrılıklarına düşebiliyor, bu da çok doğal. Sancısız olmasını bekleyen çok büyük yanılgı içinde olur. Herkesin mutlu olabileceği bir çözüm ortada yok” ifadelerini kullandı.