Sensiz olmuyor! Trabzon, Alexander Sörloth'u arıyor...

Trabzonspor, Leipzig'e gönderdiği Alexander Sörloth'un yerini dolduramadı. Bordo-mavililerde kaydedilen 13 golün sadece 5'i forvet oyuncularından geldi.

Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı'nın gelişi ile birlikte defansif sorunlarını aza indirse de forvette hâlâ büyük bir sıkıntı var.

Geçen sezon ligde 11 maçta 20 gol atan Trabzonspor, bu sezon sadece 13'te kalırken, bordo-mavililer, forvetlerden ligde en az katkıyı alan takımlardan biri oldu.

EKUBAN SAHNEDE

SABAH'ta yer alan habere göre, Leipzig'e transfer olan Sörloth, geçen sezon 11 maçta 6 gol ve 3 asistle oynamıştı. Sörloth'un yerine transfer edilen Benik Afobe ise 10 maçta 3 gol atabildi. 6 karşılaşmada 159 dakika sahada kalan Djaniny ile beklenen süreyi alamayan Plaza henüz gol katkısı veremedi. Ekuban ise orta sahaya çekilmesine rağmen 2 gol buldu. Forvetlerin gol sayısı 5 olurken, bu rakam Galatasaray'da 11, Beşiktaş'ta ise 11 oldu.