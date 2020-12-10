Sensiz olmuyor! Trabzon, Alexander Sörloth'u arıyor...

Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı'nın gelişi ile birlikte defansif sorunlarını aza indirse de forvette hâlâ büyük bir sıkıntı var.
Geçen sezon ligde 11 maçta 20 gol atan Trabzonspor, bu sezon sadece 13'te kalırken, bordo-mavililer, forvetlerden ligde en az katkıyı alan takımlardan biri oldu.
EKUBAN SAHNEDE
SABAH'ta yer alan habere göre, Leipzig'e transfer olan Sörloth, geçen sezon 11 maçta 6 gol ve 3 asistle oynamıştı. Sörloth'un yerine transfer edilen Benik Afobe ise 10 maçta 3 gol atabildi. 6 karşılaşmada 159 dakika sahada kalan Djaniny ile beklenen süreyi alamayan Plaza henüz gol katkısı veremedi. Ekuban ise orta sahaya çekilmesine rağmen 2 gol buldu. Forvetlerin gol sayısı 5 olurken, bu rakam Galatasaray'da 11, Beşiktaş'ta ise 11 oldu.
Galatasaray, devre arası transferleri için harıl harıl çalışıyor. Yönetim büyük bir gizlilik ve titizlik içinde çalışmalarını yürütürken Aslan, bombayı patlatmaya hazırlanıyor. Galatasaray, yaz transfer döneminde Fenerbahçe'nin istediği gol makinesi genç yıldız Mostafa Mohamed'i kadrosuna katıyor.
Galatasaray hem Marcao-Luyindama ikilisinden birini satarak para kazanacak hem de Aytemiz Alanyaspor'un İngiliz stoperi Steven Caulker'i kadrosuna katacak.
Etkisiz oyun ve ağır tempoya çare arayan Fenerbahçe'de orta saha güçlenecek. Sosa'nın kulübeye gelmesi beklenirken, bu bölgede Gustavo, Ozan, Mert Hakan üçlüsü kullanılacak.
Fenerbahçe'de her şey Nabil Dirar'a bağlı... Faslı yıldız, ayrılmayı kabul ederse sarı-lacivertliler, takviye yapacak.
Samsunspor 2. Başkanı Mustafa Erkanat koronavirüs nedeniyle vefat etti.
İstanbul'da koronavirüs tedavisi gören tecrübeli Teknik Direktör Yılmaz Vural, sevenlerinin duaları sayesinde yaşama tutunduğunu söyledi.