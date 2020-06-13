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aksam.com.tr
  • 13 Haziran 2020 Cumartesi 14:42
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Şenol Güneş'ten Roberto Mancini'ye: Atmosferi hayal et, nasıl hisler ama

Şenol Güneş'ten Roberto Mancini'ye: Atmosferi hayal et, nasıl hisler ama

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A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, 2020 Avrupa Futbol Şamipyonası'nda (EURO 2020) Türkiye ile aynı grupta yer alan İtalya, İsviçre ve Galler'in teknik direktörleriyle sosyal medya grubunda buluştu.

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) sosyal medya hesabından görüntülü yapılan paylaşımda, "A Grubu'nda mücadele edecek takımların teknik direktörleri Şenol Güneş, Vladimir Petkovic, Roberto Mancini ve Ryan Giggs bir WhatsApp grubu kurarak iletişimi şimdiden sıklaştırdı! Devamı için 17 Haziran’ı bekleyin." ifadeleri yer aldı.

Görüntüde, İtalya Milli Takımı Teknik Direktörü Roberto Mancini'nin "Beyler, EURO 2020 dün başlamış olacaktı." şeklindeki ifadesine, Güneş, "Tüm biletlerin satıldığı Olimpiyat Stadı'ndaki muhteşem atmosferi hayal et; nasıl hisler ama." karşılığını verdi.

Son bölümde teknik adamlar turnuvanın başlamasını sabırsızlıkla beklediklerini yazarken, dört gün içinde yeniden görüşmek üzere vedalaştı.

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