Şenol Güneş'ten Oğuzhan Özyakup'a son şans

BEŞİKTAŞ Teknik Direktörü Şenol Güneş, üst üste kazanılan 2 şampiyonlukta önemli katkısı olan Oğuzhan Özyakup’taki düşüşe çare arıyor. Siyah-Beyazlılar’ın hocası, Malmö maçı öncesi kaptanı ile bir görüşme yaparak geleceği hakkında konuştu.

OZZİ İLE ÜMRANİYE’DE ZİRVE

Güneş’in Nevzat Demir Tesisleri’nde gerçekleşen zirvede Ozzi’ye, “Senden geçen sezon beklenen katkıyı alamadık. Bu yıl da kötü başladın. Sonra bir ara toparlanır gibi oldun ama son Kayserispor karşılaşmasında iyi değildin. Sana Malmö ile oynayacağımız Avrupa Ligi mücadelesinde son bir şans daha vereceğim. Ancak yine hayal kırıklığı yaratırsan, sonuçlarına katlanırsın” dediği öğrenildi

GEÇEN SEZON TEK GOL ATAMADI

Sezon başında sözleşmesi uzatılan Oğuzhan, şu ana kadar 7’si ligde, 5’i de Avrupa Ligi’nde olmak üzere 12 karşılaşmada görev yaptı. B36 Torshavn ve Partizan karşılaşmalarında 1’er gol atan Oğuzhan, 2’si ligde, 2’si de Avrupa’da olmak üzere 4 de asist yaptı. Ozzi, geçen sezon ligde forma giydiği 24 karşılaşmada ve Devler Ligi’ndeki 7 müsabakada tek gol bile atamamış, 4 asist yapmıştı.

(Star)