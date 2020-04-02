Şenol Güneş'ten Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon TL'lik bağış

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, koronavirüsle mücadele kapsamında başlatılan kampanyaya bağışta bulundu.

Dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle başlatılan Milli Dayanışma Kampanya'sına Şenol Güneş de destek verdi.

Habertürk'te yer alan habere göre A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon TL bağış yaptı.

"Milli Dayanışma Kampanyası"na 1 Nisan itibariyla 1 milyon 830 bin 79 SMS ile destek olunurken toplam bağış miktarı ise 552 milyon 529 bin 912 TL'ye ulaştı.