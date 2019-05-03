Şenol Güneş'ten Galatasaray maçı yorumu

Şenol Güneş, hafta sonunda oynanacak Galatasaray derbisiyle ilgili olarak şunları söyledi:

"Lig bir maraton. 30. haftayı tamamladık. Dört hafta var, dört önemli maç var. Neyin ne olacağını hiç bilemeyiz. Zaten futbolun bilinmezliği de burada. Son maçlara geldiğimizde şu anda Medipol Başakşehir önde. Arkasında Galatasaray, sonra biz geliyoruz.

Sıralamaya baktığınız zaman önde olan takım daha avantajlı. Biz kovalayan durumundayız. Bu hafta da güzel bir maç olacağını düşünüyorum. Daha önce de söyledim. Büyük bir camia, büyük bir takımla oynayacağız. Biz de büyük bir camia ve takımız. Her iki büyük kulübün oyuncularının da en güzeli sunmasını bekliyorum. Güzel, dostane bir maç olsun, keyif alalım."