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  3. Şenol Güneş'ten derbi öncesi motivasyon konuşması! 'Hangi maçımız kolay ki?'

Şenol Güneş'ten derbi öncesi motivasyon konuşması! 'Hangi maçımız kolay ki?'

Şenol Güneş'ten derbi öncesi motivasyon konuşması! 'Hangi maçımız kolay ki"'

İlk 11 tercihini sır gibi saklayan Güneş oyuncularından Zor deplasman düşüncesini akıldan çıkarmalarını istedi ve "Hangi deplasman kolay ki?" dedi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Burak Yılmaz ve Adem Ljajic’in yüksek form grafiğine güveniyor. Bu iki ismin derbide fark yaratabileceğini bilen tecrübeli çalıştırıcı, takım içindeki olumlu havadan da son derece memnun. Daha önce başardıkları bir şeyi yine başarabileceklerini hatırlatan Güneş, “Ligin en zor deplasmanlarından biri… Ama hangi deplasman kolay ki? Yeter ki biz kendi oyunumuzu oynayabilelim. Bu, G.Saray’a da yeter Napoli’ye de…” ifadelerini kullandı.

QUARESMA YEDEK

Maçın 11’ini oluşturmakta zorlanan kurt hoca, Quaresma’yı yine yedek oturtup Kagawa’yı oynatmayı planlıyor. Güneş’in bir diğer alternatifi ise Adriano ile Caner’i sol kanatta önü arkalı oynatmak. Bu dizilişte Kagawa ilk 11 dışı kalabilir.

(Güneş)

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