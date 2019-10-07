Şenol Güneş'ten Abdullah Avcı ve Suat Serdar'la ilgili çok çarpıcı sözler: Bizi yan cebe koymuş

Şenol Güneş'in açıklamaları şu şekilde:

“SAHAMIZDAKİ 2 MAÇI KAZANIRSAK ŞAMPİYONAYA GİDERİZ”

“Önceliğimiz Arnavutluk maçı olacak. Geri kalan 4 maçta en önemli maçımız bu olacaktır. Kendi sahamızdaki iki maçı kazandığımız zaman şampiyonaya gideceğimizi düşünüyoruz.”

SAKATLARA DAİR

“27 kişilik kadro açıkladık. Dorukhan ciddi bir sakatlık geçirdi. Abdülkadir, Cengiz, Hasan Ali de aynı şekilde sakat. Geçmiş olsun, Allah şifa versin.”

“ARNAVUTLUK’U YENERSEK FRANSA İLE FİNAL MAÇI OYNAYACAĞIZ”

“Şu anda en önemli maçımız Arnavutluk maçı. Kazandığımızda Fransa ile final maçı oynayacağız. Grup birinciliği için gücümüzü test edeceğiz.”

SABİT STATTA OYNAMA FİKRİ

“Konya'da, Eskişehir'de, Antalya'da Türkiye'nin neresi olursa olsun milli takıma hep sıcak bakılır. Taraftarın profilini değiştirmek zaman ister. Belki bir stadı daha fazla kullanmak lazım. Hem Anadolu'yu görmek, hem İstanbul'da olmak istiyoruz.”

SUAT SERDAR’IN ALMAN MİLLİ TAKIMI’NI SEÇMESİ

“Suat Serdar için görüştük, babası ile de görüştük. Olumsuz bir düşüncemiz yoktu. Suat, Türkiye için oynamaya hazırdı, evraklarını gönderecekti, bekliyorduk ama Alman Milli Takımı'nı seçti. Bizim için de sürpriz oldu.”

“DEMEK TÜRKİYE’Yİ YAN CEBE KOYDU”

“Demek ki daha önce orası için hazırlık yaptı. Türkiye'nin ayıbı değil. Almanya'ya seçilmeyeceği söylendi. Demek Türkiye'yi yan cebe koydu. Diğerleri için örnek olsun. Bu Milli Takım herkesin seveceği oynamaya geleceği takım olacak.”

TÜRK TAKIMLARININ AVRUPA’DA ALDIKLARI SONUÇLAR

“Avrupa kupalarında takımlarımız son dakikalarda goller yemese 5 puan kazanacaklardı. Trabzon da Başakşehir de Beşiktaş da son dakikada yedi. Kulüpler sürpriz sonuçlar alabiliyor. Çok olumsuz bakmıyorum.”

KADIKÖY ÇEKİNCESİ VAR MI?

“Her maça gidiyorum Fenerbahçe sahasında, çok da sıcak karşılanıyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin sınırları içinde bulunan Kadıköy semtinde yaşıyorum. O maçta o ayıbı yapanları sahaya getirmeyelim. Kötüleri örnek vermeyelim, iyileri örnek verelim. Şükrü Saraçoğlu'nda seyircinin muhteşem atmosferiyle dünyaya ders verelim.”

ABDULLAH AVCI’YA FLAŞ CEVAP

“Abdullah Avcı'nın ifadeleri bana karşı söylenmiş sözler değildi. Bulunduğu durum itibariyle doğaçlama bir konuşmaydı. Moral bozukluğu içerisinde söylenmişti. Benim öğrencimdir, saygısızlık yapacağını sanmıyorum.”

“İSTERSE ONA 3-5 MAÇ YARDIMCI OLURUM”

“Abdullah Avcı isterse ona 3-5 maç yardımcı olurum, duygu kırılması yaşamış. Büyük kulüplerde bu tarz şeylerin yaşanması normal.”

CANER ERKİN SÖZLERİ

“Caner istikrarsız gidiyordu. Savunma olarak çok zayıf. Hücum olarak zaman zaman iyiydi. Kendi kafasını futbola verdiğinde daha iyi olacağını düşünüyorum. O sorunları konuştum, değiştirmeye gücüm yetmedi. Son maçta daha konsantreydi. Abdullah Avcı, Caner'in sorunlarını hallettiği zaman Caner çok faydalı olur. Bunu başkan da biliyor. Şu an Milli Takım için düşünmüyoruz ama yarın olabilir.”

BURAK YILMAZ VE CENK TOSUN

“Burak Yılmaz oyun olarak beklediğim seviyenin altındaydı ama çok kaliteli bir oyuncu.

Cenk Tosun antrenmana çıkıyor ama oynamıyor. Burak da hazır değil, Cenk de hazır değil. Burak da Cenk de benim inandığım oyuncular ama inandığınız oyuncuları her zaman oynatır mısınız, bakacağız.”

ESKİ MİLLİ TAKIM FORMASINA GERİ DÖNÜLECEK Mİ?

“Halkın takımı olduğumuza onlar da bizi sevdiğine göre, saha ve forma konusunda onların da düşünceleri alınarak gereği yapılır. Formalar 1 sene önce sipariş ediliyor. Gelecek sene forma konusunda bir düzenleme yapılabilir.”

“DENİZ TÜRÜÇ, CENGİZ ÜNDER TİPİNDE BİR FUTBOLCU”

“Deniz Türüç transfer sonrası biraz sallandı ama özünde iyi bir futbolcu, toparlayacak. Deniz, Cengiz Ünder tipinde bir futbolcu.”

AHMED KUTUCU MİLLİ TAKIMA KAZANDIRILACAK MI?

“Ahmed Kutucu’yu da izledim 3 farklı mevkide oynayabilecek bir oyuncu. Hakkında olumlu düşüncelerim var.”

KAPANIŞ SÖZLERİNDE TEKRAR ABDULLAH AVCI VURGUSU

“EURO2020'ye kalırsak sonra uzun uzun açıklama yaparız. Abdullah Avcı'yı da alır getiririz buraya birlikte konuşuruz.”