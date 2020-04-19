Şenol Güneş'in yeni 10 numarası Ferdi Kadıoğlu olacak

Şenol Güneş, U16’dan U21’e kadar Hollanda adına oynayan Fenerbahçeli futbolcunun Türkiye’yi seçmesi için telkinlerini sürdürüyor. Bundan sonra göstereceği performans ve gelişime göre Euro 2021’de A Milliler’de 10 numaralı formayı büyük olasılıkla Ferdi Kadıoğlu giyecek.
U16’da ve U21’de Hollanda Milli Takımı’nda forma giyen Ferdi Kadıoğlu kariyeri için hayati bir kararın arefesinde. A milli takım için ‘Hollanda mı Türkiye mi?’ tercihini henüz açıklamayan Ferdi, ay yıldızlıları formayı seçer, F.Bahçe’de de başarılı olursa, Euro 2021’de yıldız adaylarımızdan biri olacak. Şenol Güneş, genç futbolcunun Türkiye’yi seçmesi için telkinlerde bulunurken, koronavirüs nedeniyle maçlar iptal edilmeseydi, Milli Takım’ın martta oynayacağı özel maçlarda 21 yaşındaki yeteneği kadroya davet etmeyi planladığı öğrenildi.
Durumu yakından takip ediliyor
Hollanda‘da yaşayan Trabzon kökenli bir ailenin oğlu olan Ferdi Kadıoğlu’nun da milliyetçi duygulara sahip olduğu, Fenerbahçe’ye geldikten sonra yakın arkadaşı Murat Sağlam’dan ve tuttuğu bir öğretmenden harıl harıl Türkçe öğrenmeye çalıştığı biliniyor. Sosyal medyadan da sık sık Türk bayrağı ve Türkçe kelimelerle mesajlar vermesi, genç futbolcunun Türkiye’yi seçeceğinin göstergesi olarak algılanırken, Ferdi’nin de heyecanla Şenol Güneş’ten gelecek daveti beklediği öğrenildi. Kendisi gibi Trabzonlu olan Ferdi’yi yakından takip eden Şenol Güneş, başta kaptan Emre Belözoğlu olmak üzere Fenerbahçe’nin diğer milli oyuncularına genç oyuncunun elişimi hakkında sorular soruyor.
Korona salgını sonrası daha çok şans bulması bekleniyor
Deneyimli teknik adamın, Avrupa Şampiyonası’na kadar göstereceği performans ve gelişime göre Euro 2021’de A Milli Takımımız’da 10 numaralı formayı Ferdi Kadıoğlu’na verme ihtimalini de dile getirdiği öğrenildi. Fenerbahçe’nin 2018 yılında 1.4 milyon Euro’ya 2022’ye kadar renklerine bağladığı Ferdi sarı lacivertlilerde istediği kadar süre alamamıştı. Hatta Ersun Yanal’ın güçsüz bulması ve çabuk oyundan düştüğü gerekçesiyle forma vermediği Ferdi, Süper Lig’de ancak Yanal gittikten sonra oynanan Denizli maçında ilk 11’de forma yüzü görebilmişti Ancak koronavirüs salgınından sonra Türk futbolunda ve Fenerbahçe’de yaşanması muhtemel görünen ekonomik krizde gençlere şans vermenin kaçınılmazken, liglerin yeniden başlamasıyla birlikte Ferdi Kadıoğlu’na da şans doğması bekleniyor.
(Hürriyet)
Bir süredir San Lorenzo forması giyen Arjantinli forvet Adolfo Gaich ile ilgilenen Galatasaray, oyuncunun izlenmesi adına eski golcüsü Mario Jardel'den destek alırken Brezilyalı'nın da olumlu raporlarıyla ilgisini güçlendirdi.
Fenerbahçe'nin Şilili futbolcusu sağlığını riske attı. Sarı-Lacivertli takımın tecrübeli sağ beki, Şili'den dönen ve bir üniversite yurdunda karantinaya alınan karısı ile çocuğunun yanında kalıyor. Bu durum, eleştirileri de beraberinde getirdi.
Koronavirüs'ü yenen Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, CNN Türk'te Hakan Çelik'e konuk oldu. Corona virüs sürecinde yaşadıklarını anlatan Albayrak "Acaba benden Fatih hocaya geçti diye kahroldum, hep içimde yaşadım. Aman hocama bir şey olmasın diye dua ettim."
Bu yıl Fenerbahçe'nin de Milli Takım'ın patronunun da Ferdi'den beklentisi çok büyük.
Aston Villa'dan Trezeguet'nin transferi için Feghouli ile yolları ayırmayı planlayan Sarı-Kırmızılı yönetim, Cezayirli yıldıza gelecek teklifleri bekliyor. Tecrübeli futbolcunun menajeriyle de bu hafta görüşme yapılacağı öğrenildi.
F.Bahçe'nin Brezilyalı orta sahasının sezon tamamlandıktan sonra Fransa'ya geri döneceği iddia edildi.
Beşiktaş eski Başkanı Fikret Orman, bir kişi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.