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  3. Şenol Güneş'in grupla ilgili tüm hesaplarını altüst edecek olasılık

Şenol Güneş'in grupla ilgili tüm hesaplarını altüst edecek olasılık

Şenol Güneş'in grupla ilgili tüm hesaplarını altüst edecek olasılık

Bu akşam Fransa karşısında alacağı tarihi galibiyetle yeniden gruba ortak olmaya hazırlanan İzlanda, Kasım ayında Türkiye'yle final maçına çıkacak.

TM Dijital Haber Merkezi

EURO 2020 Elemeleri’ne harika başlangıç yapan ve ilk 3 maçında 9 puan toplayarak bir anda grubun favorisi olan Türkiye, Haziran ayında İzlanda’ya kaybetse de toplanılan 15 puan ay yıldızlıları hedefinden şaşırtmadı.

TÜM HESAPLAR TÜRKİYE VE FRANSA YENER ŞEKLİNDE YAPILDI

Bu akşam Arnavutluk’u yenmesi halinde Fransa’yla birlikte gruptan çıkma şansını bir hayli yükseltecek olan Türkiye sadece galibiyete odaklanırken, İzlanda’nın Fransa’ya kaybetmesi halinde Vikinglerle aradaki puan farkı 6’ya çıkacak. Kritik maç öncesi basın toplantısı düzenleyen ve ‘Arnavutluk’u yenip Fransa ile berabere kalmamız halinde garantileyebiliriz’ açıklamalarında bulunan Şenol Güneş öğrencileriyle birlikte ilk düdüğün çalmasını beklerken, grupta ters bir sonuçta yani İzlanda’nın Fransa’yı yenmesi halinde 14 Kasım’da oynanacak olan Türkiye – İzlanda maçı hayati derecede önem taşıyacak.

İZLANDA BUGÜN FRANSA'YI YENERSE HESAPLAR KARIŞACAK

Tarihinde Fransa karşısında galibiyet yüzü görmeyen İzlanda’nın bugün ‘Horozları’ devirmesi halinde Erik Hamren’in Türkiye’yle final maçına çıkmayı hedeflediğini işaret ederken, ay yıldızlılarımızın 2017’de Eskişehir’de 3-0 kaybettiği maçın hala akıllarda olması Şenol Güneş’i temkinli olmaya sevk ediyor.

Lucescu’nun başında olduğu Türkiye İzlanda karşısında Gudmundsson, Bjarnason ve Arnason’un gollerine engel olamamış, milli takım I grubunu 4.olarak tamamlamıştı.

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