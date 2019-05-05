Şenol Güneş'in Galatasaray karnesi dikkat çekiyor!

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 5 Mayıs Pazar günü Beşiktaş'ı konuk edecek Galatasaray'da Fatih Terim teknik direktörlük kariyerinde 59'uncu, siyah-beyazlı takımın çalıştırıcısı Şenol Güneş ise 19'uncu kez derbide görev yapacak.

Galatasaray, tecrübeli teknik adam yönetiminde daha önce Beşiktaş ve Fenerbahçe ile Süper Lig, Türkiye Kupası, TFF Süper Kupa, Cumhurbaşkanlığı Kupası, Türkiye Spor Yazarları Derneği Kupası ve Gurbet Kupası'nda toplam 58 müsabaka oynadı.

Sarı-kırmızılı takımda dördüncü dönemini geçiren 65 yaşındaki Terim, Beşiktaş ve Fenerbahçe ile yapılan bu karşılaşmalarda 21 galibiyet, 22 beraberlik ve 15 mağlubiyet gördü.

Beşiktaş karşısında 29 derbi

Galatasaray, Fatih Terim yönetiminde Beşiktaş ile daha önce 29 maç yaptı.

Sarı-kırmızılı takım bu derbilerin 11'ini kazanırken, 12'sinde berabere kaldı, 6'sında ise sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Galatasaray, tecrübeli teknik adam idaresinde Fenerbahçe ile oynadığı 29 derbide ise 10 galibiyet, 10 beraberlik ve 9 mağlubiyet yaşadı.

Şenol Güneş 19. derbisi

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ise Galatasaray karşılaşmasıyla kariyerindeki 19. derbiye çıkacak.

Tecrübeli teknik adam, daha önce siyah-beyazlı takımın başında Süper Lig, Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa'da 18 derbide görev yaptı.

Beşiktaş, 66 yaşındaki Güneş idaresinde çıktığı bu karşılaşmalarda 7 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.

Galatasaray'a karşı bir kez mağlubiyet gördü

Beşiktaş, Şenol Güneş yönetiminde Galatasaray ile oynadığı maçlarda bir kez yenildi.

Siyah-beyazlı takım, tecrübeli teknik adam idaresinde sarı-kırmızılı takım ile 8 müsabaka oynadı.

Beşiktaş, bu karşılaşmaların 5'inden galibiyet, 2'sinden beraberlik, birinden ise mağlubiyetle ayrıldı.

(AA)