Şenol Güneş'in açıklaması Arda Turan için kapıyı araladı

Galatasaray'ın, Sivasspor'u 2-1 yendiği maçta son gole kaptan Arda Turan imzasını atmıştı. Karşılaşma sonrasında gözyaşlarına hakim olamayan Arda, yaklaşık 9 yıl sonra döndüğü yuvasında, tam 3 bin 492 gün sonra ligde gol sevinci yaşamıştı. Saha dışında da sıkıntılı bir süreç geçirdikten sonra gereken dersleri çıkaran Arda, 33 yaşında yeniden eski günlerine döneceğinin sinyallerini vermeye başladı. Onun takıma yeniden katılması için büyük çaba sarf eden teknik direktör Fatih Terim, "Çabası, yeteneğiyle birleşince Arda kendi küllerinden doğacaktır" demişti.
ŞENOL GÜNEŞ HIRSLANDIRDI
Sarı-Kırmızılılar'daki yükselen performansı sonrası A Milli Takımımız'ın hocası Şenol Güneş de geçtiğimiz pazartesi günü düzenlenen basın toplantısında tecrübeli futbolcu için, "Kendisi en iyi Türk oyuncuları arasında yer alıyor. İhtiyaçlar doğrultusunda Caner Erkin gibi başarılı olursa, kadroya çağrılır" yorumunu yaptı. Bu açıklamalar sonrası daha da hırslandığı konuşulan yıldız oyuncu, Milli arada da fiziksel anlamdaki eksiklerini kapatmak adına sıkı bir çalışma süreci geçiriyor. Arda, 2021 Mart ayındaki Milli mesai döneminde yeniden Ay-Yıldızlı kadroya çağrılmak ve yaz ayındaki EURO 2020'de yer almanın hayalini kuruyor.
A Milli Takımımız kafilesine dün yapılan ilk Kovid-19 testleri tamamen negatif çıktı. UEFA bugün yapılacak testlerin sonuçlarına göre 15 Kasım'daki Rusya maçının iptal edilip edilmeyeceği ile ilgili bir karar verecek. İsveç ve Hırvatistan'ın da gözü UEFA'DA.
Galatasaray ocak ayı için transfer atağına kalktı.
Fenerbahçe Kulübü Sportif Direktörü; kendisi, yardımcısı Selçuk Şahin ile idari menajer Volkan Ballı'nın Covid-19'a yakalanıp atlattıklarını kan testinde antikor çıkınca öğrendiklerini ve çok şaşırdıklarını ifade etti.
Fatih Terim, milli arada takımdaki sorunları çözmek için kolları sıvadı. Şampiyonluk için kolları sıvayan ve ilk 8 haftanın istatistiklerini çıkartan tecrübeli hoca, hücum başta olmak üzere önemli eksikler tespit etti. İmparator, Kayseri maçına kadar takımı yeni baştan inşa edecek.
Milli futbolcu Dorukhan Toköz, kulübü Beşiktaş ile sözleşme uzatmamıştı. Bunun ardından Fenerbahçeli yöneticiler orta saha oyuncusu için devreye girmişti. Son yapılan toplantıda Fenerli kurmaylar Dorukhan için Gökhan ve Caner için denenen taktiği uygulama kararı aldı.
Galatasaray'da, İçişleri Bakanlığı'nın seçimle ilgili vereceği karar beklenirken, Başkan Mustafa Cengiz'in 16 Kasım'daki mahkeme sonucuna göre adaylık konusunda yol haritasını çizeceği belirlendi.