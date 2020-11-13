Şenol Güneş'in açıklaması Arda Turan için kapıyı araladı

Milliyet

Sivasspor deplasmanında golünü atan ve performansıyla eski günlerine döneceğinin sinyallerini veren Arda Turan, Şenol Güneş'in açıklamaları sonrası şimdi de Ay-Yıldızlı formaya kavuşmayı hayal ediyor.

Galatasaray'ın, Sivasspor'u 2-1 yendiği maçta son gole kaptan Arda Turan imzasını atmıştı. Karşılaşma sonrasında gözyaşlarına hakim olamayan Arda, yaklaşık 9 yıl sonra döndüğü yuvasında, tam 3 bin 492 gün sonra ligde gol sevinci yaşamıştı. Saha dışında da sıkıntılı bir süreç geçirdikten sonra gereken dersleri çıkaran Arda, 33 yaşında yeniden eski günlerine döneceğinin sinyallerini vermeye başladı. Onun takıma yeniden katılması için büyük çaba sarf eden teknik direktör Fatih Terim, "Çabası, yeteneğiyle birleşince Arda kendi küllerinden doğacaktır" demişti.

ŞENOL GÜNEŞ HIRSLANDIRDI

Sarı-Kırmızılılar'daki yükselen performansı sonrası A Milli Takımımız'ın hocası Şenol Güneş de geçtiğimiz pazartesi günü düzenlenen basın toplantısında tecrübeli futbolcu için, "Kendisi en iyi Türk oyuncuları arasında yer alıyor. İhtiyaçlar doğrultusunda Caner Erkin gibi başarılı olursa, kadroya çağrılır" yorumunu yaptı. Bu açıklamalar sonrası daha da hırslandığı konuşulan yıldız oyuncu, Milli arada da fiziksel anlamdaki eksiklerini kapatmak adına sıkı bir çalışma süreci geçiriyor. Arda, 2021 Mart ayındaki Milli mesai döneminde yeniden Ay-Yıldızlı kadroya çağrılmak ve yaz ayındaki EURO 2020'de yer almanın hayalini kuruyor.