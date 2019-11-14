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Şenol Güneş'e sarı kart

Şenol Güneş'e sarı kart

A Milli takımımızın, İzlanda ile oynadığı EURO2020 Elemeleri karşılaşmasında teknik direktörümüz Şenol Güneş sarı kart gördü.

A Milli takımımızın, İzlanda ile oynadığı EURO2020 Elemeleri karşılaşmasında teknik direktörümüz Şenol Güneş sarı kart gördü.

Mücadelenin 56. dakikasında faüllü hareket sonrası rakip oyuncuya sarı kart gösterilmesi yönünde itirazlarını ileten Şenol Güneş, İngiliz hakem Anthony Taylor tarafından sarı kartla cezalandırıldı.

Hatırlanacağı üzere UEFA ve FIFA, bu sezondan itibaren teknik direktörlerin de sarı ve kırmızı kart görebileceği talimatını vermişti.


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