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aksam.com.tr
  • 01 Ocak 2021 Cuma 08:00
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Şenol Güneş: Yolumuzdan dönmeyeceğiz

Şenol Güneş: Yolumuzdan dönmeyeceğiz

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AKŞAM

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, yeni yılda da iddialı: Oyunumuzla, alacağımız sonuçlarla dünya futbolunda bir yerimiz olması adına hep daha iyisini hedefliyoruz. Yolumuzdan asla dönmeyeceğimizin ve kendimize inandığımızın bilinmesini istiyor, halkımızın da bize güvenmesini bekliyoruz.”

Ay-Yıldızlılar’ın teknik patronu Şenol Güneş, yeni yıl için bir mesaj yayımladı: “2021 yılında iki zorlu mücadelede ülkemizi temsil edeceğiz. Hem Dünya Kupası’na katılmak hem de ertelenen EURO 2020 finallerinde iyi sonuçlar almak için tüm gücümüzle çalışacağız. Futbolumuzda mutlaka hayata geçirmemiz gereken sevgi, saygı ve güven ortamı, milletçe hedeflerimize ulaşma konusunda en büyük gücümüz olacaktır. Cesaret, inanç ve çaba ile arzu ettiğimiz her şeye kavuşacağımıza inanıyorum.

YETENEKLİ BİR GRUBA SAHİBİZ 

Gelişime açık, özgüvenli, mental olarak güçlü, ilişkileri iyi, tamamının aynı duyguları paylaştığı, sempatik, iyi niyetli, yetenekli bir oyuncu grubuna sahibiz. ’Bizim Çocuklar’ sloganıyla kucakladığımız bu takım, sağduyulu insanlarımızın yüreğinde çoktan yer etti. Oyunumuzla, alacağımız sonuçlarla dünya futbolunda bir yerimiz olması adına hep daha iyisini hedefliyoruz. Yolumuzdan asla dönmeyeceğimizin ve kendimize inandığımızın bilinmesini istiyor, halkımızın da bize güvenmesini bekliyoruz.

YENİLİKLERE KUCAK AÇIN  

2021’in; hayallerimizin gerçekleşmesi yolunda bizlere umut ve başarı getirmesini istiyor, herkesi ortak değerimiz olan Milli Takım’ımızın etrafında bütünleşmeye davet ediyorum. Güneş ve yıldızlar gibi hayalleriniz her zaman parlamaya devam etsin. Nerede yaşam varsa, orada umut da vardır. Yeni yılda tüm umutlarınız gerçekleşsin ve yüzünüzden gülmek eksik olmasın. Yeni yıl, geleceğin ilk adımıdır, adımlarınız sizi mutluluğa götürsün. Kötülükleri şutlayın, iyiliklere kucak açın.” 

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