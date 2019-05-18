Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,056
  • 6,7695
  • 248.744
  • 86.796
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Şenol Güneş: Trabzonspor galibiyeti hak etti

Şenol Güneş: Trabzonspor galibiyeti hak etti

Şenol Güneş: Trabzonspor galibiyeti hak etti

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Trabzonspor'a 2-1 yenildikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor'un daha iyi oynadığını söyleyen Şenol Güneş, "Bugün oyun olarak kötü başladık. İlk yarı hem defansif, hem de ofansif olarak kötüydük. İkinci yarı daha iyiydik ama kazanmak için yeterli coşkumuz ve arzumuz yoktu. İkinci golde hatamız vardı. Rakip, bizden daha çok istedi. Aldığımız topları gereksiz kaybedince, rakibe şans verdik. Bu maç berabere bitysedi bile, rakip bizden daha iyiydi." dedi.

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi ihtimaliyle ilgili sorulan soru üzerine Şenol Güneş "Çıkıp son maçımızı oynayacağız. Sonuç ne olur göreceğiz." yanıtını verdi.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Amine Gülşe Mesut Özil'e bakın hangi şarkıyı dinletti
İbrahim Tatlıses üzüntüsünü paylaştı: Hoşçakal oğlum
Yağmur Sarıoğlu'ndan lüks dönüş: Şık değil miyiz?
Halit Ergenç'ten Bergüzar Korel'e övgü dolu sözler!
Mehmet Ali Erbil'in 'Süper Kaynanası' olarak tanınmıştı! Yıllar sonra ortaya çıktı
Bitlis´te dünyaca ünlü ressamların tablolarını canlı olarak sergileyen öğrencilerin videosu kısa sür

Öğrencilerin Canlı Tablo Sergi Videosu Kısa Sürede Binlerce Beğeni Aldı

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Bilim İnsanları ölü nöronları tekrar aktif hale getirdi

Üniversiteyi basan eski mütevelli heyeti başkanı ve beraberindekilere gözaltı