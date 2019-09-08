Şenol Güneş: Tarihi rezillik de tarihi fark da olabilirdi

İşte Şenol Güneş'in maç sonu yorumları:

"Güzel bir ambians vardı. Taraftarlar stadyumu doldurmuştu. Emre'nin doğum günüydü. 100. maçına çıktı. O açıdan da güzeldi.

Futbol enteresan bir oyun, her türlü yoruma açık. Sürprizlere açık olduğu için çok fazla konuşulması normal. Rakibi tanıyorduk, hızlı oynamada sıkıntılarımız oldu. Güzel bir ambiyans vardı İstanbul'da. Kenardan geldik, duran topla geldik, şut da çektik, araya adam da kaçırdık ama sonlandıramadık. Bazı anlarda acele ettik. Oyun üstünlüğü normaldi. Rakip geride durup çıkmaya çalışıyordu."

"TARİHİ REZİLLİK DE OLABİLİRDİ"

"Oyun akıcılığı ve hızlı oynamada sıkıntılarımız oldu. Bazen acele, telaşlı oynadık. İsabetli orta sayımız azdı. Şutlarımızın bazıları iyiydi. Daha farklı skor bekliyorduk, üzgünüz. Oyun akıcılığı bakımından, devamlı yön değiştirm isteği var ama yavaş oluyordu. Rakibi rahatsız eden temaslı bir oyun yoktu. Maç öncesinde daha farklı bir skor bekliyorduk. Topu yavaş çevirince rakibin toparlanma şansı oluyor. Netice daha erken gelebilirdi. Bu maçta tarihi bir fark bile yakayabilirdik, bekliyorduk. 0-0 bitse tarihi bir rezillik de olabilirdi."

"5-6 TANE ATSAYDIK DA HATALARIMIZ..."

"Bugün herkes elinden gelen gayreti gösterdi. Eksik yoktu. Bazıları daha yeterli, bazıları yetersiz. Maç kazanmak için çok pozisyon vardı. 4-5-6 pozisyon vardı. Farklı bitseydi normal karşılanabilirdi, 0-0 bitseydi de normal karşılanabilirdi. 5-6 tane atsaydık da hatalarımızı, eksiklerimizi ortaadn kaldırmazdı. Frikiği iyi yakaladık Çağlar ile ama onu da atamadık. Çok netti. Zeki'nin vardı. Fakat, iyileri olan, eksikleri olan bir takım olarak zor kazandık. 3 puanı almak önemliydi. Diğer maça bakacağız artık.

"OZAN TUFAN SON ANDA GELDİ"

"Okay sakattı ama başından beri bizimle. Dorukhan dün itibariyle idmana çıktı. Ozan Tufan son 2 gündür idmanda. Kampa başlarken 8-11 arası sakatımız vardı. Ozan ve Dorukhan son anda geldi. Nazım'ın durumu daha iyi. Eldeki oyuncularımızla devam edeceğiz. Sakatlar varsa, yorgun olan varsa değerlendireceğiz."