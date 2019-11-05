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  3. Şenol Güneş, Şampiyonlar Ligi'ndeki Valencia-Lille maçını yerinde takip edecek

Şenol Güneş, Şampiyonlar Ligi'ndeki Valencia-Lille maçını yerinde takip edecek

Şenol Güneş, Şampiyonlar Ligi'ndeki Valencia-Lille maçını yerinde takip edecek

Andorra'da incelemelerde bulunan Şenol Güneş, bu akşam oynanacak Valencia-Lille maçını da yerinde takip edecek.

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, EURO 2020 Elemeleri'nde 17 Kasım'da Türkiye'nin deplasmanda Andorra ile yapacağı karşılaşma öncesinde bu ülkeye giderek çeşitli incelemelerde bulundu.

Maçın oynanacağı suni çime sahip Estadi Nacional Stadyumu'nu ve A Milli Takımımızın kamp yapacağı oteli ziyaret eden tecrübeli teknik adam, daha sonra İspanya'nın Valencia kentine geçti.

Güneş, bu akşam UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda Valencia ile Lille arasında oynanacak karşılaşmayı statta takip edecek. Mestalla Stadyumu'ndaki müsabaka TSİ 23.00'te başlayacak.

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