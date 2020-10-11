Şenol Güneş ilk peşinde

Almanya ile özel maçta deplasmanda berabere kalan Türkiye, Şenol Güneş yönetiminde bugün Rusya’da Uluslar Ligi’ndeki ilk galibiyetine imza atmak istiyor. Şenol Güneş de bu mücadeleyle, A Milli Takım’la 66. maçına çıkacak. Milli Takım başında ikinci dönemini geçiren Güneş yönetiminde yaptığı 65 maçta 32 galibiyet aldı, 16 kez mağlup oldu. Türkiye, Güneş yönetimindeki söz konusu maçlarda 97 gol attı, kalesinde ise 58 gol gördü.
RUSYA’YI HİÇ YENEMEDİK
UEFA Uluslar Ligi’nde bugün Rusya’ya konuk olacak Ay-Yıldızlılar, rakibine karşı bugüne kadar hiç kazanamadı. Milliler, Rusya ile daha önce oynanan 6 maçın 4’ünü kaybederken, 2 kez berabere kaldı. Milliler, SSCB ile yaptığı 15 maçın 12’sini kaybetti, 3 kez galip geldi. A Milli Futbol Takımı, Rusya ile bugün oynayacağı UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup üçüncü maçıyla 582. kez sahaya çıkacak. Milliler, 97 yıllık tarihinde yaptığı 581 müsabakada 221 galibiyet aldı, 223 kez de mağlup oldu.
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