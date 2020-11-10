Şenol Güneş: 'Her oyuncuyu alacağız anlamına gelmesin...'

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Hırvatistan maçı öncesi Nazım Sangaare ile basın toplantısı düzenledi. Nazım Sangare, Fenerbahçe'de formayı aldığında bırakmayacağını söylerken; Şenol Güneş, "Her maçı kazanmak durumundayız" dedi.

Basın toplantısında ilk olarak söz alan Nazım Sangare, ölümünün 82. yıl dönümünde Ulu Önder Atatürk'ü unutmadı.

"Bugün 10 Kasım. Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmetle anıyoruz" diye başladığı sözlerini şöyle sürdürdü;

"Hatalarımızı gördük. Daha güçlü bir şekilde sahaya çıkacağız. Kazanmak için sahada olacağız. Yüzde yüzümüzü verirsek yarın da kazanacağız.

Artık 1.5 aydan beri Fenerbahçe'deyim. Biraz geç katıldığım için bana zaman gerekiyor, sabırlı olmam gerekiyor. Eminim ki hoca bana şans verecektir. Fenerbahçe'de formayı aldığımda bir daha bırakmayacağım

Türkiye'de bence futbol biraz daha sert ve güçlü. Tekniğe daha çok önem veriyoruz. Almanya'da çok disiplinli çalışıyorlar. Orada daha hızlı oynanıyor. Ama Türk futbolu yavaş yavaş gelişiyor."

Hırvaritsan maçında taraftarlara güzel şeyler sunmak istediklerini söyleyen Şenol Güneş, "Hırvatistan sıralamada 9. Rusya 34., biz 33.'yüz. Macaristan 47. Hırvatistan daha güçlü görünüyor. Hırvatistan güçlü bir takım ama bu biraz hazırlık maçı olacak. Uluslar Ligi'nden çıkabilmemiz için Macaristan ve Rusya maçlarını kazanmamız gerekiyor. Kampa çağırdığımız oyuncular içinde Abdülkadir ve Gökhan yok. Çağrılması muhtemel oyuncular var. Şu anda sakatlık olarak Çağlar'ın zaten oynama durumu yok. Cenk dönüş yaptı. Oynayabilir. Kenan'ın belinde sakatlık var. Oynayacak tüm arkadaşlar kendi durumlarını görmek için avantajlılar. Zaman zaman güçlü takımlarla maç alıyoruz. Yarışmalarda maç kazanmak istiyoruz. Kendi oyuncularımızın belli bir seviyenin üzerine çıkmasını istiyorum" dedi.

Takıma çağrılan isimler konusundaki soruyu ise Güneş şöyle yanıtladı;

"Gökhan Gönül de bizim için çok önemli bir futbolcu. Gökhan da Türkiye'nin bir evladı. Herkese kapımız açık ve bu her oyuncuyu her şekilde alacağımız anlamına gelmez. Herkesin içine sinen doğru işler yapacağız. Kamuoyunun bilmesini istiyorum ki yanlış iş yapmayacağız. Türk futbolcuların da bu ülke için en iyisini yapacağını düşündüğümüzden buraya çağırıyoruz. Heyecanla kenarda bekleyen oyuncu yarın kadroya girecektir. 2011 yılında Burak ile Caner bu kadroda vardı. O zaman Caner yedekti. 11 Kasım'da oynandı. O kadrodan Burak ve Caner var. Tüm kadro değişti. Ben de değişeceğim."

"HER MAÇ ÖNEMLİ, HER MAÇI KAZANMAK DURUMUNDAYIZ"

"Her maç önemli, her maçı kazanmak durumundayız" diyen A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, "FIFA sıralamasına girerken avantajlar yakalayabiliyorsunuz. Resmi olarak Uluslar Ligi'ndeki 2 maçı kazanmak isterim. Olabildiğince bazı değişiklikler olacaktır. Oynayıp verimine göre bu değişecek. Çekirdek kadro oluşturmak istiyoruz. Bu dönemde oyuncuların iyi işler yapması gerekiyor. Önünüzde bir duvar varsa bunu aşacaksınız" ifadelerini kullandı.

Hırvatistan maçına Uğurcan ile başlayacağını kaydeden tecrübeli teknik adam, "Altay Bayındır zaten izlediğimiz bir oyuncu. Ümit Milli Takımda oynamasını isterdim ama Gökhan sakatlanınca kadroya aldım. Mert'i 11'de düşünmüyorum. Uğurcan ile başlayıp sonradan Altay'a şans vermeyi düşünüyorum.

Bu gruptan 2 takım çıkacak. 10 tane 2.'ye iki takım da buradan gelecek. Üst üste maçlar oynanmasına bir de hazırlık maçlarının eklenmesi, bazen 8-9 günde 3 maç yapıyorsunuz. Macaristan 3 maç sahasında oynayacak. Uzak olunca oyuncular etkileniyor. Üst üste maçlarıyla oyuncuların yıpratılmasından dolayı bir sıkıntı var" diye konuştu.

"Bütün oyuncularımızı takip ediyoruz" ifadelerini kullanan Güneş şöyle devam etti, "Genel kültürün yanısıra spor kültürünü de yansıtmaya çalışıyoruz. Oyuncu seviyesinin üst seviyeye çıkması için çalışıyoruz. Sadece maç yapmıyoruz. Zaman içerisinde bunlar yerini bulacaktır. Futbolcuların özel hayatını da denetlemeye çalışıyoruz. Sadece kendilerini temsil etmiyorlar, idol oluyorlar, yeni nesillere de örnek oluyorlar. Çok büyük sorumlulukları var. Takım içinde de sorumlulukları var. Bunları geçen herkese kapımız açık olacaktır. Yurt dışındaki oyuncularımızı da başarılı buluyorum ama çok da abartmayı doğru bulmuyorum. Hırvatistan'ın hemen hemen tüm oyuncuları yurt dışında. Kısır döngüden çıkmalıyız. Zaman zaman sıkıntı olduğunda aşırı eleştirirsek doğru iş yapmayız. Hatalarını tabii ki söyleyeceğiz."

"YURT DIŞINDA OYNAYAN OYUNCULAR ÇOK ABARTILMAMALI"

Burak, Lille'de başarılı olduğunu kaydeden Şenol Güneş, "Türkiye'de demek ki futbol oynanıyor. Hocalarımız, tesislerimiz var. Vedat'ı çok beğeniyordum, Sörloth'u da beğeniyordum ama gittikleri takımlarda bırakın gol atmayı, süre alamıyorlar" dedi.

Güneş sözlerinin sonunda corona virüs salgınına vurgu yaptı ve "Mesafe, baske ve hijyen çok önemli. İşe giderken de yakınlarımızda sıkıntılarımız oluyor. Üzülüyoruz. Bunu hep beraber aşacağız. Zaman ve sabır çok önemli. Depremle ilgili daha önce söyledim zaten. Acılarını paylaşıyoruz. Ne yapabilirsek onu yapmaya çalışacağız" diyerek sözlerini tamamladı.