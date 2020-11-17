Şenol Güneş: 'Hepinizin alnından öpüyorum çocuklar'

Sabah

"İyi oynadınız, mücadeleyi beğendim" diyen Şenol Güneş, "Ufak tefek hatalarımız oldu tabii. Bunları not aldık, sizlerle konuşacağım. Fakat uzun zaman sonra Rusya'yı yendik. Hepinizi alnından öpüyorum çocuklar" ifadesini kullandı.

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, 31 maçta kalesini koruduğu, 69 maçta ise kenardan yönettiği ay-yıldızlı ekip ile 'dalya' dediği karşılaşmada Rusya'yı 3-2 yenerek önemli bir başarıya imza attı. Millilerin 2020 yılındaki ilk galibiyetini aldığı mücadele sonrası soyunma odasında kısa bir konuşma yapan 68 yaşındaki teknik adam, oyuncularını teşekkür ederek kutladı.

"HEPİNİZİ ALNINIZDAN ÖPÜYORUM"

Kaliteli futbolculardan oluşan iyi bir takım olduklarını söyleyen Güneş, "İyi oynadınız, mücadeleyi beğendim. Ufak tefek hatalarımız oldu tabii. Bunları not aldık, sizlerle konuşacağım. Bu karşılaşmayı bir daha izleyip üzerinde çalışacağız. Fakat uzun zaman sonra Rusya'yı yendik. Bu sevinci yaşayalım bu gece. Hepinizi tebrik ediyorum ve alnınızdan öpüyorum. Şimdi sırada Macaristan var. Size güveniyorum, 3 puanı alacağımızdan kuşkum yok" ifadelerini kullandı.

GALİBİYET SÖZÜ VERDİLER

Şenol Güneş'in bu sözleri üzerine milli oyuncular da 100. maçına çıkan hocayı alkışlarla tebrik etti ve Macaristan karşılaşması için galibiyet sözü verdi. Soyunma odasına inen Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir de Güneş'i kutlayarak, "Hocam bu galibiyete ülkenin çok ihtiyacı vardı. Tebrik ederiz" diye konuştu.