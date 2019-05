Şenol Güneş: Görevimi mutlu bir şekilde bitiriyorum

Siyah-beyazlı takımın Spor Toto Süper Lig'de Kasımpaşa'yı 3-2 yendiği maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Güneş, "Sezona galibiyetle başladık, galibiyetle bitirdik. İlk geldiğimde de kazanmıştık. İyi, kötü günlerimiz var. Büyük hikayelerimiz var. Güzel ve çirkin tarafı var. Burada olduğumdan dolayı çok mutlu ve gururluyum." dedi.

Kendisine destek veren herkese teşekkür eden Güneş, "Her gün sokakta sıcak karşılayan, şartlar ne olursa olsun destek veren Beşiktaş'ın sembolü ve gururu olan taraftarlara teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

"Veda demeyelim de ayrı kalmayı yaşıyorum." diyen Güneş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ayrılık kelimelerle tarif edilemez. Duyguların son noktası bu. Bu duygularımı korumaya çalışan biriyim. Üzgünüm ve yorgunum. Son 3 günde yaşadıklarım bana ağır geldi. Gitmem gerektiğini son 3 günde hissettim. Yeni hoca için odaların boşaltılması gerekiyordu. Milli takım kadrosunu açıklamam lazımdı. Buradan koptuğumu düşündüm."

Siyah-beyazlı taraftarlardan her zaman takımlarına destek olmasını isteyen Güneş, "Bu maçta olduğu gibi zaman zaman basireti bağlanan, her an sıkıntısı olan maçları sevmiyorum. Umarım ben ayrıldıktan sonra göstermezler. Başarısızlığın teknik olarak sorumlusu benim. Yönetimin daha iyi yapacağını düşünüyorum. Taraftarlar, hiçbir ayrımcılık yapmadan aile olarak gördükleri oyunculara ve yönetime destek olsunlar. Ben de güneşi yakalamak için geldim, yıldızlarla dost oldum. Güneş hala önlerinde, mükemmeli kovalamalılar." değerlendirmesinde bulundu.

"Kalbim onlarla"

Başarısızlıkla ilgili öz eleştiride de bulunan Güneş, "Daha güçlü olabilmeliydim. Mazeretler aramak yerine 'hoşçakal' demeye çalışıyorum. Ancak kalbim onlarla. Beşiktaş'ın daha güzel günlerini görmek istiyorum. İnşallah hem oyuncular hem taraftarlar daha büyük katkı yapar. Taraftarların bana olan sevgisini hiçbir para alamaz. Gönül verirsen alınır. Bu çok güzel değer. Hayatım boyunca onu taşıyacağım. Gönül isterdi ki şampiyon olarak ayrılsaydık. Olmadı, üzgünüm." diye konuştu.

Beşiktaş'ta mahcubiyet yaşayacak hiçbir şey yapmadığını anlatan Güneş, milli takımın başına geçme sürecinde kendisine yönelik eleştiriler konusunda ise "İtibar, bunlar satın alınamaz. Dertler bize yol gösteriyor, onları çözmek için daha güçlü oluyorsunuz. Beşiktaş'a ihanet etmedik. En iyisi olsun diye çalıştık. Transferde, oyuncu kadrosunda, oynatmakta oynatmamakta geriye bakarak 4 senede hiçbir pişmanlık duymuyorum." ifadelerini kullandı.

Kendisinden sonra Beşiktaş'ın başında nasıl bir teknik direktör olması gerektiği yönünde yönetime herhangi bir tavsiyede bulunup bulunmadığı sorusunu yanıtlayan Güneş, şunları söyledi:

"Size uygun, sizin anlayabileceğiniz teknik direktör olmalı. Bir orkestra yönetiyor. Sokakta konuşmayacak. Oyuncuda ve yönetimde kaos oluşturmayacak. Kendini feda edeceksin. Beşiktaş çok büyük camia, sonra hiçbir şey gizli kalmıyor. Anlayış önemli ama beklentiler ve vizyon çok daha önemli. Genç veya yaşlı olsa fark etmez yeter ki Beşiktaş daha iyi olsun. Tesisteki personeli de düşünen, tesislerin eksiklerini düzeltmek için uğraşan, yönetimi anlayışla ve hoşgörüyle karşılayan, taraftarı anlayan; taraftarların tepkisinin dozu aşsa da bunu hoş karşılayan biri olmalı. Beşiktaş'ın doğruları, yanlışları, denenmişliği var. Hoca tek başına kurtarıcı değil."