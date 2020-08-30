AKŞAM

A Milli Takım'ın hocası Şenol Güneş'e, TRT Spor'da şu açıklamaları yaptı.

Güneş, “Ferdi Kadıoğlu’nu 2 gün önce aradım, davet ettim. Endişeleri var. Emre Belözoğlu ve Başkan Ali Koç da yardımcı oldu. Sinan Gümüş’ün de belgeleri yetişmedi. Evet Beşiktaş’ta Napoli’ye karşı 10 yabancıyla çıktım ama sezon başıydı. Kadroda sıkıntılar vardı" dedi.