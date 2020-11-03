Şenol Güneş, Emre Kılınç ve Taylan Antalyalı için Fatih Terim'le görüştü

Emre Kılınç ve Taylan Antalyalı hakkında bilgi aldı. Terim'in Güneş'e iki oyuncusunun da form grafiğinin iyi olduğunu anlattı.
Özellikle Taylan'ın milli takımda olmak için büyük heyecan duyduğundan bahsetti.
Eddie Newton'ın ayrılığı sonrası Trabzonspor'da teknik direktör arayışları sürerken adaylardan biri de Samet Aybaba idi. Tecrübeli antrenör, Bordo-Mavililerle görüştüğünü ifade ederken resmi bir teklif almadığını dile getirdi.
Galatasaray'ın devre arası transfer döneminde yeniden kiralamak istediği Henry Onyekuru, ilk kez Sarı-Kırmızılılara şart koştu. Başarılı futbolcu, Cimbom'a “6 aylığına gelmem, 1.5 yıllık anlaşma sağlarsanız dönmek isterim” dedi.
'Uzun yıllardır böylesini görmemiştim'
İmkansızlıklara rağmen taktisyenliğini konuşturan tecrübeli çalıştırıcı 2-5-3 sistemini getirdi. Siyah-beyazlılar artık özellikle iç saha maçlarına tamamen ofansif bir anlayışla çıkacak.
Teknik direktör Erol Bulut, Fenerbahçe'de önemli bir istatistik elde etti.
Fenerbahçe forması altında ilk maçına çıkan Diego Perotti izleyenleri büyüledi.