Şenol Güneş, Emre Kılınç ve Taylan Antalyalı için Fatih Terim'le görüştü

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Rusya ve Macaristan maçları öncesi Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile Emre Kılınç ve Taylan Antalyalı özelinde görüştü.

Emre Kılınç ve Taylan Antalyalı hakkında bilgi aldı. Terim'in Güneş'e iki oyuncusunun da form grafiğinin iyi olduğunu anlattı.



Özellikle Taylan'ın milli takımda olmak için büyük heyecan duyduğundan bahsetti.