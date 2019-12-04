Şenol Güneş: Elimizde iyi bir grup var, başarıyı gördüler

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, EURO 2020'ye dair basın toplantısı düzenledi.

A Milli Takım'da yeniden birlik ve beraberlik havası oluştuğunu ifade eden Güneş, "Birlikte hayal ettik, çalıştık ve başardık. Emeği geçen herkese teşekkürler. Nereden geldiğimizi ve nereye gideceğimizi biliyoruz. Elimizde iyi bir grup var, başarıyı gördüler. İleride iyi kötü her şeyi tecrübe edecekler. Diyalog ortamını sıcak tuttuk, kulüpleri, hocaları, oyuncuları ziyaret ettik. Gönlünü aldık. Buna da devam edeceğiz. Türk halkını milli takıma tekrar yakınlaştırdık" dedi.

Eski, yeni oyuncuları kaynaştırdık. Emre ve Burak, kaptan olarak olağanüstü bir örnek olarak davrandılar. Öyle devam etmelerini umuyorum. Sorun çözücü oldular. En yetkilisi de en yetkisizi de sıcak oldu, takımın başarısı için bir araya geldi. Cumhurbaşkanımız da taraftar, ben de taraftarım, kadını, çocuğu, hepimiz taraftarız. Anadolu seyircisi bizi bağrına bastı. Oradan ayrılışımız tekrar buluşmak içindi. Döneceğiz."

"İstanbul da bizi bağrına bastı. İnsan gol atmamaya sevinir mi? Biz sevindik. Stade de France'da yaşadıklarımız bizim için çok daha önemliydi. Aldığımız sonucun yanında taraftarımızın eleştiri aldığı dönemlerde Avrupa'ya örnek oldu."

Çocuklarımıza imkan ve zaman vermeye, eğitime devam edeceğiz. Doğru projeler her zaman destek ister. Daha çok yakınlaşalım, birbirimizi anlayalım. Bu daha çok fikir üretmemizi sağlar. Bütün turnuvalara katılmak istiyoruz."

"Biz, komşusu açken rahatsız olan bir milletiz. Teröre, şiddete, kadına şiddete karşıyız. Rakiplerimizle ilgili daha geniş bilgi vereceğiz. Tüm rakiplerimizle mücadele edebileceğimizi biliyoruz. Almanya, Fransa ve Portekiz'in olduğu grupta olsak orası için de aynı şeyi hissederdim. Bu çocuklar her şey için mücadele edebilecek güçte."

"Açılış maçında oynamamız da ayrı bir motive aracı. Bugün itibarıyla çalışıyoruz. Bakü'ye, sonra da Roma'ya gidip kamp yerlerinin seçimlerini yapmaya çalışacağız. Uzak yerler oldu ama önce Roma'ya gideceğiz. Maç sonu da Bakü'ye gitme durumumuz var."

"Mart ayında maçlarımız olacak. 4 maç planlıyoruz. Kampa da liglerin bitimiyle başlayacağız. Uzun vadede 2022 Dünya Kupası'nı düşündüğümüzü söyledim. Önce 2020 Avrupa Şampiyonası'nda ne yapacağımızı düşünüyoruz."

"Umut edeceğiz. İyi şeyler yapacağız. Bu yıl milli takımın yılı olsun. Falcı değiliz, ben afaki şeylere inanmam ama duygularım üst seviyededir. Önce samimiyet, iyi niyet. Gayretle işler yapıldığını gördüm. Fransa güçlü takım. Fransa'ya karşı nasıl oynadığımızın analizini bir daha yapacağız."