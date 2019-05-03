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  3. Şenol Güneş derbi 11'inin 10'unu netleştirdi

Şenol Güneş derbi 11'inin 10'unu netleştirdi

Şenol Güneş derbi 11'inin 10'unu netleştirdi

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in Galatasaray karşısında sahaya süreceği ilk 11'den 10 isim netleşti.

Derbide Karius, Gökhan, Vida, Mirin, Caner, Dorukhan, Atiba, Quaresma, Ljajic ve Burak Yılmaz ilk 11'de forma giyecek.

Güneş sol kanatta Kagawa ve Güven Yalçın arasında ise henüz net bir karar veremedi.

Son haftalardaki formu ve hızı nedeniyle Güven daha ön planda olmasına rağmen Japon yıldız Kagawa'nın tecrübeli bir oyuncu olması Güneş'in vereceği kararı zorlaştırıyor.

(Takvim)

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