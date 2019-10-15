Şenol Güneş: Bunlar benim işim değil

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Fransa deplasmanında 1-1 berabere kaldığımız maçın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"SORUMLULUĞUMUZ ÇOK AĞIR"

Bütün oyuncularımız iyi niyetle ve samimi şekilde bugünlere geldiler. Kazanarak ayrılmak çok güzel olurdu ama Fransa çok iyi bir takım. İyi bir sahada, iyi bir atmosferde oynadık. Taraftarlarımızın desteğini yakından hissettik. Sadece onlar değil, dünyanın her yerindeki Türk taraftarlarımızın beklentisini biliyoruz. Sorumluluğumuz çok ağır. Umudu verdik ve bu umudu mutluluğa çevirmek istiyoruz.

"HENÜZ İŞİMİZ BİTMEDİ"

Şimdi diğer maça hazırlanmak zorundayız. Oyuncularımıza da İzlanda maçı için eksiklerini ilettim. Önemli yol kat ettik ama henüz garantilemedik. Karanlıktan aydınlığa gidiyoruz. Her alanda iyi olalım. Bizim taraftarlarımız çok iyiydi ama ben Fransa taraftarlarını da çok beğendim. İki takım da sahada savaştı.

"DAHA YAPACAK ÇOK İŞİMİZ VAR"

Lider olmamız bizi sevindiriyor ve mutlu ediyor. İnşallah devam eder. Daha yapacak çok işimiz var. Tekrar bir final maçı oynayacağız. Asıl şimdi İzlanda maçımız final. Fransa gibi güçlü bir takıma karşı 2 maçta da kaybetmemek güzel.

"FUTBOL İYİNİN ORTAYA ÇIKMASI İÇİN YAPILAN BİR YARIŞTIR"

Futbol, iyinin ortaya çıkması için yapılan bir yarıştır. Birbirini kır, vur, parçala ile kazanılacak bir oyun değildir. Dünyada tüm ülkelerin barış ve huzur içinde yaşamasını istiyoruz."

ASKER SELAMI İLE İLGİLİ GELEN SORUYA

Bu şiddeti ortaya çıkarmak için değil, çocuklarımız asker. Çocuklarımızın ülkemizde kalmasını istiyoruz. Aynı şey Fransızlar için de geçerli. O an duygusal bir tepki. Burada kötü niyet aramak doğru değil. Kötü niyetimiz, düşüncemiz yok. Askerlerimize sahip çıkma duygusunu yaşıyoruz. Askerlerimizi birilerini öldürsünler diye göndermiyoruz. Bize olan saldırıda kendimizi korumaya çalışıyoruz. Bu benim işim değil. Bu Trump, Macron'nun işi. Bana soruyorsunuz. Onlar dünyayı yönetiyorlar. Ben takımı zor yönetiyorum.