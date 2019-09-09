Şenol Güneş: Beşiktaş Park'ın zemini diğer statların zeminine göre daha kötü

"Fransa maçından sonra bir rehavet mi oldu?"

Mert Günok: "Buna rehavet diyemeyiz. Epey zaman geçti. Andorra maçında çok kaçırdık. Halkımıza daha gollü bir galibiyet hediye etmek isterdik. Berabere bitseydi yıkım olurdu. Kendi gücümüzün farkındayız. Tüm rakiplerimize saygı duyuyoruz. 11'de kimin oynadığı önemli değil, her takıma aynı şekilde, aynı ciddiyetle hazırlanıyoruz. Yarın 3 puan için sahada olacağız, öz güvenimiz yerinde. Hocamızla beraber başladığımız ilk maçtan itibaren halkımızın arkamızda durduğunu hissetmek çok güzel. Halkımızın gösterdiği sevgi bizim için itici güç oluyor. Bu desteği bilerek sahaya çıkıyoruz.

Güneş: Beşiktaş Park'ın zemini diğer statların zeminine göre daha kötü

"İki maçın benzer yanları var. İki takım da savunma anlayışı ön planda olan takım. Andorra daha az hücuma çıkan bir takım. Zor bir maç olacak. Deplasmanda oynuyoruz, hücum etmek zorundayız."

"Vodafone Park zemini mevcut zeminler arasında en kötü olanı... Çabuk oyunda, ikiye birlerde sıkıntı oluyor. Ama bunlar mazeret değil. Net pozisyonlar yakaladık. Kasımpaşa'nın sahası zemin olarak çok daha güzel. Şimdi yarın 'Beşiktaş'ın sahası...' diye yazacaksınız."

"Deplasmanda bir İzlanda mağlubiyetimiz var. İyi yolda oynadığımızı düşünüyorum. Bu takım oynayarak, gelişerek kadro haline dönüşüyor. Fransa maçındaki güveni, oyunu, tempoyu yaptığınız zaman fazla bir şey konuşmaya gerek yok."

"Buraya gelen oyuncularda bir sorun yok. Emre'nin belinde spazm vardı. Onun dışında Nazım da, Ozan da, Dorukhan da iyi durumda. Yusuf'un kaşında dikiş var ama oynamaya engel bir durumu bulunmuyor."

"Geçmişten dersler çıkarmak gerekiyor ama takılı kalmaya gerek yok. Moldova iyi bir takım. Gayret gösteriyor. Yeni bir hocaları var. Kadroda bazı değişiklikleri olabilir. Daha önceki maçlara bakarak Moldova'yı değerlendirmek doğru olmaz. Her takım ciddi."

"Sağ olsun bütün Türkiye yanımızda. Kimseyi utandırmak kimseye hainlik yapmak istemiyoruz. Yorgun olduğumuz bir gerçek tabii. Fransa ve İzlanda ile ortak gidiyoruz. Olumsuzluk yok, takımımıza güveniyoruz. İyi oyun bekliyoruz. İyi oyun olmasa da kazanmak istiyoruz."

"Hiçbir maçta ezilmek istemiyoruz. İzlanda maçının ilk yarısı dışında bunu da başardık. Ben sizden şikayetçi değilim ama siz benden şikayetçisiniz onu da anlamıyorum."