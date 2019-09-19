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  3. Şenol Güneş, Belçika'da Emre Mor'u izledi

Şenol Güneş, Belçika'da Emre Mor'u izledi

Şenol Güneş, Belçika'da Emre Mor'u izledi

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Galatasaray'ın dün akşam Şampiyonlar Ligi'nde Belçika ekibi Club Brugge'le karşı karşıya geldiği mücadeleyi Jan Breydel Stadı'nda takip etti.

Galatasaray'ın tecrübeli hocası Fatih Terim'in Brugge karşısına 11 yabancı futbolcuyu görevlendirmesi sebebiyle Güneş, sadece 60. dakikada Mario Lemina'nın yerine oyuna dahil olan Emre Mor'u milli takım kadrosu için 30 dakikalık bölümde takip edebildi.

Şenol Güneş, oyuna 90. dakikada dahil olan Şener Özbayraklı'yı da sadece saniyelerle izleyebildi.

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