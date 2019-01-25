Şenol Güneş: Ayrılık olabilir, gayet normal

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, BB Erzurumspor ile 1-1 berabere kaldıkları maç sonrasında açıklamalarda bulundu.

Maçı değerlendiren Güneş, "Kazanmak için sahaya çıktık, ilk başta bunu gösterdik. Bizim daha fazla gol pozisyonumuz vardı. Zaman zaman telaşlıydık ve bu bizi olumsuz olarak etkiledi. Şanssız bir gol yedik ve bu rakibe güven verdi. 10 kişi kaldığımız bölümde bile kazanmak için oynadık" dedi.

"VAGNER LOVE GİDEBİLİR, NORMAL"

Sakatlanan Mirin için konuşan tecrübeli antrenör, "Isimat Mirin'in bel kısmında bir ağrı var, ne kadar önemli bakacağız" ifadelerini kullandı.

Vagner Love'ın ayrılığı ile ilgili görüşleri sorulan teknik adam, "Vagner Love, bizim konumuz değil. Gitmesi gerekenlerle ilgili kararı yönetim veriyor. Böyle bir uygulama yapılabilir, gayet normal" cevabını verdi.