Şenol Güneş: Ayağımız takıldı, sorumlusu benim

AKŞAM

Şenol Güneş, Milli Takım'ın C Ligi'ne düşmesiyle ilgili eleştirilere cevap verdi: “Ayağımız takıldı, yoksa işimizde sıkıntı yok. İlkelerimizden, prensiplerimizden taviz vermiyoruz. Takımın başarısızlığı benim sorumluluğum, benim suçum. Nerede yanlış var onu arıyorum.”

Macaristan yenilgisinin ardından Avrupa Uluslar Ligi’nde C klasmanına düşen Milli Takım’ın Teknik Direktörü Şenol Güneş bir basın açıklaması yaptı, ardından soruları cevaplandırdı. Güneş şu mesajları verdi:

- Sonuçlar hem bizi hem de halkımızı üzmüştür. Kaliteli oyuncularımız var ama bunu karşılaşmada gösteremedik. Doğru yolda gittiğimizi düşünüyoruz, bu sonuçlar bizi yolumuzdan asla çevirmeyecek.

SADECE FİKRİMİ SÖYLEDİM

- Ayağımız takıldı, yoksa işimizde sıkıntı yok. İlkelerimizden, prensiplerimizden taviz vermiyoruz. En küçük engellemede, yaralanmada, doğrularımızı kaybetmeyelim.

- Yabancı konusunu ben yapmadım, fikrim sorulduğu zaman söylüyorum. Zaten 14 yabancıyla devam ediyor, devam etsin kardeşim.

Takımın başarısızlığı benim sorumluluğum, benim suçum. Nerede yanlış var onu arıyorum. Ekonomiyi batırmış adam bana paradan, ay-yıldızdan, vergiden bahsediyor. Ben bir şey çalmadım ki. Milli Takım antrenörüyüm, tepedeyim, sen beni paspas yapamazsın.

ALMANYA ‘6’ TANE YEDİ!

- Bana ne söylemek istiyorsun, ben hırsız mıyım? Hiçbir şeyi çalmadım. Söylenmez ama yardımımı da yapıyorum. Sen yapmış olabilirsin, benim üzerimden onu kapatamazsın. Herkes seviyesiz olursa futbol sevgisi de de ortadan kaybolur.

- Küme düştük, Almanya 6 tane yedi diye dünya futbolundan yok mu oldu. Hocaları Jocahim Löw tam 14 yıldır takımın başında. Bizde olsa ilk günden başlarız. Hâlâ orada mısınız diye, ‘Dinozor’ deriz ona.

ACISINI YAŞAYACAĞIM

- Benim özel hayatımla onların (Erman Toroğlu, Hıncal Uluç) özel hayatı aynı değil. Federasyona maaşımı sorsun. Ben onun maaşını ve özel hayatını sormayayım. Onlar benim arkadaşım değil, ilişkim de yok.

- Ben başarısızlık acısını yaşamak istiyorum. Bunu kendime de söyledim. Ben kaybettik diye ezik, kazandığım zaman da hava atmak istemiyorum. Kaybetmenin acısını yaşayacağım ama işimi de asla unutmayacağım.

- Biz tabu değiliz, eleştirileceğiz ama bize bir yol gösterin, ayna tutun. Aynayı gözümüze tutmayın. Avrupa Şampiyonası’nda takımın yanında olun. Benim yanımda olun demiyorum, takımın yanında olun.

10 YILA DAMGA VURMAK

- Hedefimiz Avrupa Şampiyonası’nda iyi oynamak, Dünya Kupası’na katılıp, orada da iyi oynamak. Önümüzdeki 10 yıla damga vurmak.

- Devlet para veriyor, kulüpler yönetiliyor. Ben sorunları söylerken suçlamak için yapmıyorum. Macaristan maçından birinci çıksak da bu dediklerim geçerliydi. Ülke futbolu kalkınmada başarısız.

