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  3. Şenol Güneş, Ahmed Kutucu ve Mert Müldür'ü bu akşam Ay-Yıldızlı formaya bağlayacak

Şenol Güneş, Ahmed Kutucu ve Mert Müldür'ü bu akşam Ay-Yıldızlı formaya bağlayacak

Şenol Güneş, Ahmed Kutucu ve Mert Müldür'ü bu akşam Ay-Yıldızlı formaya bağlayacak

Şenol Güneş, Ümit Milli Takım’dan A Takım kadrosuna aldığı oyunculardan ikisini Andorra maçının 2. yarısında oyuna alacak. Böylece Ahmed Kutucu için Almanya, Mert Müldür için Avusturya Milli Takımı kapısı kapanacak.

SHALKELİ Ahmed Kutucu ile Sassuolo’da forma giyen Mert Müldür için Teknik Direktör Şenol Güneş’ten kritik hamle. Milliler’in Euro 2020’yi garantilemesi sonrası Ümit Milli Takım’dan 4 isim A Takım kadrosuna çağrıldı. Bu oyunculardan Ahmed Kutucu’nun Alman, Mert Müldür’ün de Avusturya Milli Takımı’nda oynama ihtimali bulunuyordu. Her ülke yetkililerinin bu oyunculara A Milli Takım forması giymemesi için baskı yaptığı öğrenildi. İki oyuncu da baskıya boyun eğmezken, Güneş Ahmed ve Mert’i ikinci yarıda oyuna alarak, Ay-Yıldızlı formaya bağlayacak.

(Star)


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