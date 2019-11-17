Şenol Güneş, Ahmed Kutucu ve Mert Müldür'ü bu akşam Ay-Yıldızlı formaya bağlayacak

SHALKELİ Ahmed Kutucu ile Sassuolo’da forma giyen Mert Müldür için Teknik Direktör Şenol Güneş’ten kritik hamle. Milliler’in Euro 2020’yi garantilemesi sonrası Ümit Milli Takım’dan 4 isim A Takım kadrosuna çağrıldı. Bu oyunculardan Ahmed Kutucu’nun Alman, Mert Müldür’ün de Avusturya Milli Takımı’nda oynama ihtimali bulunuyordu. Her ülke yetkililerinin bu oyunculara A Milli Takım forması giymemesi için baskı yaptığı öğrenildi. İki oyuncu da baskıya boyun eğmezken, Güneş Ahmed ve Mert’i ikinci yarıda oyuna alarak, Ay-Yıldızlı formaya bağlayacak.

(Star)