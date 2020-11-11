Seneye de Türkiye

Vietnam Hanoi’deki yarışlar bu sezonki takvimden çıkartılmıştı. Dün AFP’ye açıklama yapan bir yetkili, bu ülkenin takvimden tamamen çıkartıldığını bildirdi.
2018’de Formula 1 ile 10 yıllık bir anlaşma yapan Vietnam’da yarışların en büyük destekçisi olan Nguyen Duc Chung, Ağustos ayında bir yolsuzluk suçlamasıyla tutuklandı. Bunun üzerine Vietnam’daki yarışların takvimden çıkartıldığı vurgulandı.
TEMASLAR OLUMLU
Dün yayınlanan 22 yarışlık 2021 takviminde Çin ve İspanya yarışları arasında bulunan 25 Nisan’daki yarışın yerinin boş bırakılması dikkat çekti. Sezon 21 Mart’ta Melbourne’de başlayacak ve 5 Aralık’ta Abu Dabi’de sona erecek. Bu gelişmelerin ardından, bu sezon takvime alınan yarışların İstanbul’da devam etme olasılığı da güçlendi.
Formula 1 yetkilileriyle, Türk tarafının bu konuda yaptığı temasların olumlu ilerlediği ve İstanbul Park’ın yarışlarda sürekli yer almasının önünde herhangi bir engel olmadığı da belirtildi.
"HEYECANLIYIZ"
F1’in başkanı ve CEO’su Chase Carey, yeni takvimle ilgili yaptığı açıklamada “2020’de yarışmayı umduğumuz mekanlara geri dönmekten heyecan duyuyoruz.” ifadesini kullandı. Bu sözler, geçici olarak takvime giren İstanbul Park’ın kalıcı hale gelmesinin işareti olarak algılandı.
REKORLAR MONTOYA'NIN
Formula 1’de İstanbul Park’ın rekorları Juan Pablo Montoya’ya ait. Kolombiyalı pilot Montoya, 2005’te düzenlenen ilk yarışta İstanbul Park’ın en hızlı tur zamanı ve en yüksek hız rekorlarını ele geçirdi. Türkiye’de şu ana kadar düzenlenen 7 yarışta Montoya’nın rekorlarına en fazla yaklaşan isimler 2008’de Massa ve Raikkonen oldu.
BAKAN’DAN ZİYARET
Öte yandan, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile 13-15 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix 2020 için Kurtköy’deki İstanbul Park Pisti’nde incelemelerde bulundu. Bakan Kasapoğlu, “Türkiye sporda aranılan bir ülke oldu.” açıklaması yaptı.
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