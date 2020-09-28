Şenes Erzik, Şenol Güneş'i ziyaret etti

TFF'nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre Şenes Erzik, federasyonun 4. Levent'teki binasında Güneş ve teknik ekibiyle öğle yemeğinde bir araya geldi.
Erzik, kısa süre önce tanıtımı yapılan, "Olmaz Olmaz Demeyin Olmaz Olmaz!" adlı kitabıyla ilgili bilgiler verirken, Güneş ve beraberindekilerle futbolun dünü, bugünü ve geleceği konusunda sohbet etti.
Şenes Erzik, ziyaretin ardından imzaladığı kitabını ve UEFA'ya ait bir anı objesini Güneş'e armağan etti.
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Fenerbahçeli futbolcu Zanka'ya eski takımı FC Kopenhag talip oldu. Danimarka ekibinin önümüzdeki günlerde Zanka için hamle yapacağı ifade edildi.
Fenerbahçe, Ze Luis için Porto'ya son teklifini yaptı. Sarı-Lacivertliler, Portekiz ekibine 1 milyon euro kiralama ve 2 senede ödenmek üzere 6 milyon euro bonservis bedeli teklif etti. Fenerbahçe'yle anlaşan Ze Luis de kulübüne sonunda isyan etti: Bırakın gideyim.
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