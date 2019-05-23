Şener Özbayraklı'dan Fatih Terim'e transfer telefonu

Galatasaray'da Şener Özbayraklı sürprizi yaşandı. Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Şener Özbayraklı, Fatih Terim'i aradı ve "Galatasaray'a gelmek istiyorum" dedi.

Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Şener Özbayraklı, Milli Takımda beraber çalıştığı Fatih Terim'i arayarak kariyerinde tecrübeli teknik adamın önemli bir yere sahip olduğunu belirtip beraber çalışmak ve sarı kırmızılı takıma gelmek istediğini iletti.

SON KARARI FATİH TERİM VERECEK

Bonservisi elinde olan Şener, Ocak ayında da tecrübeli teknik adam ile görüşmüş ve Mayıs ayında taraflar sözleşmişti. Sağ bekte Mariano ve Linnes gibi opsiyonları olan Douglas ile de ilgilenip görüşen Galatasaray'da son kararı Fatih Terim verecek.

Yabancı kontenjanı ve yerli rotasyonu nedeniyle Şener'in transferi de Galatasaray'da artık yüksek sesle konuşulmaya başlandı.

Mariano Galatasaray'dan ayrılacak mı?

Öte yandan Brezilya basınında geçtiğimiz günlerde yer alan haberde Mariano için Sao Paulo'nun istekli olduğu ve sezon sonunda girişimde bulunacağı öne sürülmüştü. Futebo Latino'da yer alan haberde Mariano'nun Galaatsaray'da başarılı bir performans sergilediği belirtildi. Tecrübeli futbolcunun bu performansı nedeniyle kulüp tarafından kadroda tutulacağı ve takımdan ayrılmasının kolay olmayacağı belirtildi.

(Futbol Arena)