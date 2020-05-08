Şener Özbayraklı, Kasımpaşa yolunda

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Sergen'in prensleri! İkisi de yeni sezonun vazgeçilmezi olacak Sergen'in prensleri! İkisi de yeni sezonun vazgeçilmezi olacak Beşiktaş'ın yeni sezonda umudu olan gençler bu sezon fazla şans bulamadı. Genç oyuncular içinde DG Sivasspor'da kiralık oynayan Fatih Aksoy toplam 1953 dakika ile en tecrübeli isim. Onu Ümraniye'de forma giyen Erdem Seçgin 940 dakika ile takip ediyor. U19 takımı ligde şu anda üçüncü sırada.

Ve resmi açıklama geldi! Güle güle Muriqi Ve resmi açıklama geldi! Güle güle Muriqi Kosova Futbol Federasyonu Başkanı Agim Ademi, Vedat Muriqi'e en son Tottenham'ın talip olduğunu açıkladı.

Milli yıldızın sözleşmesi feshedildi Milli yıldızın sözleşmesi feshedildi Belçika'nın Royal Antwerp kulübü, Milli kaleci Sinan Bolat ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Bjelica olmazsa takımın başına o gelecek Bjelica olmazsa takımın başına o gelecek Fenerbahçe, büyük oranda anlaşma sağladığı Nenad Bjelica'da sorun çıkması halinde B planı olarak Manuel Pellegrini'yi göreve getirecek.

İşte Şener Özbayraklı'nın yeni takımı İşte Şener Özbayraklı'nın yeni takımı Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer olan ancak Sarı-Kırmızılılarda beklenen performansı sergileyemeyen Şener Özbayraklı'nın yeni takımı belli oluyor.

Domagoj Vida sıkılmış! Domagoj Vida sıkılmış! Beşiktaşlı Vida'nın iş ortakları Hırvat basınına konuştu.