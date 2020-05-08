Şener Özbayraklı, Kasımpaşa yolunda

Geçtiğimiz sezon sözleşmesi sona eren ve Fenerbahçe'den Galatasaray'a imza atan Şener Özbayraklı istenilen performansı gösteremedi.
Galatasaray'da gelecek sezon düşünülmeyen Şener Özbayraklı'ya Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa talip oldu. Tecrübeli oyuncu Aslan'da fazla şans bulamadı.
Tecrübeli defans oyuncusu sarı kırmızılı takımda 10 maç forma giydi.
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Beşiktaş'ın yeni sezonda umudu olan gençler bu sezon fazla şans bulamadı. Genç oyuncular içinde DG Sivasspor'da kiralık oynayan Fatih Aksoy toplam 1953 dakika ile en tecrübeli isim. Onu Ümraniye'de forma giyen Erdem Seçgin 940 dakika ile takip ediyor. U19 takımı ligde şu anda üçüncü sırada.
Kosova Futbol Federasyonu Başkanı Agim Ademi, Vedat Muriqi'e en son Tottenham'ın talip olduğunu açıkladı.
Belçika'nın Royal Antwerp kulübü, Milli kaleci Sinan Bolat ile yolların ayrıldığını açıkladı.
Fenerbahçe, büyük oranda anlaşma sağladığı Nenad Bjelica'da sorun çıkması halinde B planı olarak Manuel Pellegrini'yi göreve getirecek.
Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer olan ancak Sarı-Kırmızılılarda beklenen performansı sergileyemeyen Şener Özbayraklı'nın yeni takımı belli oluyor.
Beşiktaşlı Vida'nın iş ortakları Hırvat basınına konuştu.
Liglerin 12 Haziran'da başlayacağının açıklanmasıyla birlikte gözler Süper Lig kulüplerine döndü. Oynamak isteyenler Galatasaray, Fenerbahçe, Antalya, Antep, Gençlerbirliği, Denizli ve Kasımpaşa... Ankaragücü, Malatya, Kayseri, Rize, Konya liglerin bu şartlarda oynanmasını istemiyor. Tarihi erken bulanlar ise Sivas ve Beşiktaş. Diğer takımlar ise çekimser.