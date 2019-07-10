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  3. Senegal'de Afrika Kupası yarı finali sevinci

Senegal'de Afrika Kupası yarı finali sevinci

Senegal'de Afrika Kupası yarı finali sevinci

Senegalliler, kıtanın en önemli futbol organizasyonu Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden takımlarını hep birlikte izliyor.

Kupa maçlarını, başkent Dakar'daki meydanlarda ya da AVM'lerde toplu olarak izleyen Senegallilerin coşkusu, Senegal'in çeyrek finalde Benin'i 1-0 yenmesiyle daha da arttı.

AA muhabirinin konuştuğu futbol taraftarı Senagalli Muhammed Camara, milli takım oyuncularının Benin'e karşı güzel bir oyun sergilediğini belirterek, "Yarı finalden de umutluyum, şampiyon olacağımıza inanıyorum." dedi.

Afrika Uluslar Kupası coşkusundan yararlanan seyyar satıcılar da sokaklarda bayrak, atkı ve forma satıyor.

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