Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,6268
  • 6,3158
  • 253.059
  • 100.065
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Senegal tek golle turladı

Senegal tek golle turladı

Senegal tek golle turladı

2019 Afrika Uluslar Kupası son 16 turunda Uganda'yı 1-0 yenen Senegal, çeyrek finale çıktı.

Mısır'ın ev sahipliğinde bu yıl 32'ncisi düzenlenen turnuvanın son 16 turunda Uganda ile Senegal karşı karşıya geldi.

Senegal, 15. dakikada Sadio Mane'nin attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı ve son 8 takım arasına kaldı. Sadio Mane, 61. dakikada penaltı atışından yararlanamadı.

Senegal'in çeyrek finaldeki rakibi Benin oldu.

Senegal Milli Takımı'nda forma giyen Galatasaraylı Mbaye Diagne, 85. dakikada M'Baye Niang'ın yerine oyuna girdi.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Ajda Pekkan'ın son hali sosyal medyayı salladı!
John Wick bitti sakallar gitti
İrem Derici'den 'estetik' sorusuna küfürlü cevap!
Tuğba Coşkun ve Fikret Orman'dan balkon keyfi!
Gökçe Özyol ve Ayça Akoğlu evlendi!
<p>Sahnedeki canlı performansıyla büyük beğeni toplayan Levent Yüksel, ´Ya Sonra´ şarkısı ile konser

Levent Yüksel Harbiye’yi Salladı... Seyircileri Kahkahalara Boğan Espri...

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Avrupa'da dikkat çeken transferler

Karadeniz'de teröristlerin planları deşifre oldu