Semptom gösteren Babel, milli takım kampından ayrıldı

Hoca istedi, Belözoğlu bitirdi! İşte devre arasındaki ilk transfer

Sezon başında yaptığı transferlerle adeta gövde gösterisi yapan Fenerbahçe, ocak ayında da adından sıkça söz ettirecek gibi. Sarı-Lacivertlilerin sportif direktörü Emre Belözoğlu, teknik direktör Erol Bulut'un transferini istediği eski öğrencisi Anastasios Bakasetas için devre arasında bir kez daha harekete geçiyor. Fenerbahçe'nin tüm şartları zorlayacağı öğrenilirken transferin bu kez bitmesi bekleniyor.