Semptom gösteren Babel, milli takım kampından ayrıldı

Hollanda Milli Takımı'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, 3 Kovid-19 testi negatif çıkan Babel'in kendisini iyi hissetmediği belirtildi.
Babel'in gösterdiği semptomlar nedeniyle tedbir amaçlı milli takım kampından ayrıldığı ifade edildi.
Süper Lig'e verilen milli arada Fenerbahçe, hazırlık maçında karşılaştığı Fatih Karagümrük ile 3-3 berabere kaldı.
Kariyerinde Liverpool ve Tottenham formaları giyen eski İngiliz kaleci Ray Clemence, 72 yaşında hayatını kaybetti.
Sezon başında yaptığı transferlerle adeta gövde gösterisi yapan Fenerbahçe, ocak ayında da adından sıkça söz ettirecek gibi. Sarı-Lacivertlilerin sportif direktörü Emre Belözoğlu, teknik direktör Erol Bulut'un transferini istediği eski öğrencisi Anastasios Bakasetas için devre arasında bir kez daha harekete geçiyor. Fenerbahçe'nin tüm şartları zorlayacağı öğrenilirken transferin bu kez bitmesi bekleniyor.
Formula 1 Türkiye Grand Prix'sini kazanarak 7. şampiyonluğunu ilan eden Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton, hayallerinin çok ötesinde bir şey başardığını belirtti.
Devre arasında 10 numara takviyesi yapması beklenen Trabzonspor, Galatasaray'ın da gündeminde olan Yunus Mallı'ya kancayı taktı. Abdullah Avcı'nın da onay verdiği 28 yaşındaki milli futbolcunun Wolfsburg ile sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.
Fenerbahçe, maaş zammı konusunda Beşiktaş'la bir türlü anlaşamayan milli futbolcu Dorukhan Toköz transferini sezon sonunu beklemeden devre arasında bitirmek için hamle yapmaya hazırlanıyor.