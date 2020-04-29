Semih Özsoy'un koltuğu gitti

Son yıllarda başarılarıyla sadece Türkiye'de değil, Avrupa'da da adından söz ettiren Fenerbahçe Beko basketbol şubesinden sorumlu yöneticiliğe Semih Özsoy'un yerine Mustafa Tankut Turnaoğlu getirildi. Gerek seçim sürecinde gerekse de bugüne kadar yönetimde adeta başkan Ali Koç'un sağ kolu olan Semih Özsoy'un basketbol şubesi sorumluluğundan alınması çok dikkat çekici bir gelişme oldu.
Turnaoğlu bundan sonra basketbol şubesinin her şeyiyle ilgilenecek.Tankut Turnaoğlu dönemi ile birlikte Sözleşmesi sezon sonunda tamamlanacak olan Zeljko Obradovic ile de görüşülerek yeni sözleşme imzalanması bekleniyor.
Fenerbahçe Beko yeni sezonda bütçeyi azaltacak ve bazı oyuncularla yollarını ayıracak.
Obradovic'in isteği doğrultusunda maliyeti uygun isimler kadroya dahil edilecek. (Ajansspor)
Trabzonspor Kulüp Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan, 23 Milyon TL kar açıkladıklarını söyledi. Doğan, 1 Haziran 2018 ile 28 Şubat 2019 tarihleri arasında 63 Milyon TL zarar açıkladıklarını hatırlatarak, 1 Haziran 2019 ile 29 Şubat 2020 arasında ise 23 Milyon TL kar elde ettiklerini belirtti.
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