Semih Özsoy, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi

Fenerbahçe'nin İkinci Başkanı Semih Özsoy, Süper Lig'in 21. haftasında oynadıkları Alanyaspor karşılaşmasının ardından yaptığı açıklamalardan dolayı Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

Trabzonspor'un Gençlerbirliği ile oynadığı mücadelede kırmızı kart gören Alexander Sörloth, TFF Hukuk Müşavirliği tarafından "kural dışı hareket" nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil, Riva’da yapılan kritik toplantı sonrası açıklamalarda bulundu.

Aykut Kocaman ile yollarını ayıran İttifak Holding Konyaspor'da yeni teknik direktör belli oldu.

Ve Ali Koç beklenen kararı verdi! Ersun Yanal...

Fenerbahçe’de bazı yöneticiler, performansından memnun olmadıkları teknik direktör Ersun Yanal’ı başkan Ali Koç’a şikayet etti. Serzenişleri haklı bulan Koç, Ankaragücü ve Galatasaray derbisinde alınacak sonuçlara göre Yanal’ın takımdaki kaderini çizecek.