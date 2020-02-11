Semih Özsoy, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde;
FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü idarecisi SEMİH ÖZSOY'un 08.02.2020 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş. - AYTEMİZ ALANYASPOR Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakası sonrası medyaya yaptığı "sportmenliğe aykırı açıklama" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
Fenerbahçe'nin İkinci Başkanı Semih Özsoy, Süper Lig'in 21. haftasında oynadıkları Alanyaspor karşılaşmasının ardından yaptığı açıklamalardan dolayı Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi.
Trabzonspor'un Gençlerbirliği ile oynadığı mücadelede kırmızı kart gören Alexander Sörloth, TFF Hukuk Müşavirliği tarafından "kural dışı hareket" nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil, Riva’da yapılan kritik toplantı sonrası açıklamalarda bulundu.
Aykut Kocaman ile yollarını ayıran İttifak Holding Konyaspor'da yeni teknik direktör belli oldu.
Fenerbahçe’de bazı yöneticiler, performansından memnun olmadıkları teknik direktör Ersun Yanal’ı başkan Ali Koç’a şikayet etti. Serzenişleri haklı bulan Koç, Ankaragücü ve Galatasaray derbisinde alınacak sonuçlara göre Yanal’ın takımdaki kaderini çizecek.
7. Sulh Mahkemesi'nden karar çıktı... Galatasaray'a kayyum atanması ile ilgili dava reddedildi.
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın rüzgarı esmeye devam ediyor. 47 yaşındaki teknik adam yönetimden; Caner, Gökhan ve Atiba'nın sözleşmelerinin yenilenmesini isterken, Diaby ve Rebocho'nun kendilerine fayda sağlamayacağını iletti.