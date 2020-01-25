Semih Özsoy: Fenerbahçe'nin büyüklüğünü tatmayanlar var, ikazımız olsun

Fenerbahçe Başkan Vekili Semih Özsoy, Medipol Başakşehir maçı sonrası konuştu.

Fenerbahçe Başkan Vekili Semih Özsoy, Medipol Başakşehir galibiyeti sonrası açıklamalarda bulundu.

"FENERBAHÇE'YE KARŞI OLANLAR..."

Galibiyeti değerlendiren Semih Özsoy, Vedat Muriqi'nin Gaziantep FK maçındaki kartı nedeniyle PFDK sevk edilmesiyle ilgili gelen soruya yanıt verdi ve şu açıklamaları yaptı; "Ersun Hoca ve takımı kutluyoruz. Çok iyi ve güzel oynadılar, mutluyuz, hepsini ayrı ayrı tebrik ediyoruz. Niyet okumayla sevk edildi. Biz bu filmi çok gördük. Zoraki kararla, itelemeyle gözlemci raporunda yazmayan Vedat Muriqi'yi PFDK'ya sevk ettirdiler. Kaybettirip sonra bulduk diye sevindiler. Kimin, neden yaptığını biliyoruz. Bu 4-17 kültürü. Bunlarla mücadelemiz devam edecek. Bizde sizdeniz, bizde sizdeniz diyenler var, onların da farkındayız. Camı kırıp, sonra kapının önünden camcı olarak geçenler var. Fenerbahçe büyüktür, her şeyi görür, duyar ve zamanını bekler. Ali Başkan, camiasına her şeyi en iyi şekilde anlatır. Bu kooparatif yapının içerisinde Fenerbahçeliler de var, bundan üzüntülüyüz. Yüz yıllardır mücadele ettiklerimiz belli. Fenerbahçe'ye dost görünüp, iş çevirmek isteyenler var. Son zamanlarda Fenerbahçe'nin büyüklüğünü tatmayanlar var, ikazımız olsun, Fenerbahçe ile bu diyaloglara girmemeli kendileri adına faydalıdır."

TRABZONSPOR MAÇI HAKKINDA

Gelecek hafta Trabzonspor deplasmanında oynayacakları maç hakkında konuşan Semih Özsoy, "Her maç zor. İlk yarı ummadığımız mağlubiyetler aldık. Trabzonspor şu anki durumu itibariyle de zor bir deplasman. Oraya galibiyet için gideceğiz." dedi.

MUSTAFA CENGİZ SÖZLERİ

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in Ali Koç'un 'Canlı yayına başkanlar olarak çıkalım' çağrısına olumlu yanıt vermesiyle ilgili sorulan soruyu cevaplayan Semih Özsoy "Mustafa Cengiz eğer başkanımızla canlı yayına çıkmak istiyorsa, umarım demiştir, umarım sonra da kabul eder, dediğini söyler, Ali Başkan olumlu cevap verir. Devletimiz, kulüplere her zaman destek vermiştir. Bankalar Birliği ile görüşmelerde şartlar bize uymuyor." diye konuştu.